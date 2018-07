Als die Deutschen Holland besetzt hielten, eröffnete ein Holzhändler in Amsterdam eine Art geheimen Privatkrieg gegen sie. Er erfand ein sehr martialisches Spiel. Da standen sich, genauso wie auf dem strategischen Glacis Europa, die Maschinerien der Vernichtung gegenüber: alle Formationen eines Landheeres von der Kompanie bis zur Armee, Geschütze aller Kaliber, Panzereinheiten aller Art, Bomber und Jagdflugzeuge, Flak und Pak, Kreuzer und Unterseeboote und wie die reizenden Einrichtungen noch alle hießen; sogar Scheinwerferbatterien gab es. Nach dem Kriege reüssierte der Mann mit seinem höchst komplizierten und langwierigen Spiel. Vor fünfzehn Jahren schlug der Engländer John Noble den Deutschen, mich, seinen Freund, in jedem Gang jämmerlich aufs Haupt.

Man hatte eine große Menge von Kärtchen auf ein in viele Quadrate unterteiltes Feld zu stellen, so, daß der Gegner die Schlachtordnung nicht ausmachen konnte, denn auf jedem stand die Bezeichnung einer Waffengattungsformation (kaum befaßt man sich mit Militär, gebraucht man auch schon geschwollene Wörter). Man bewegte nun die Kärtchen aufeinander zu, bis sie sich gegenüberstanden, worauf gemeldet werden mußte, wer sich da in die Haare geraten war. Hierauf befragte man eine Art „Rendez-vous-Liste“: Was hat zu geschehen, welches der beiden muß also von der Wallstatt verschwinden? Meist aber hieß die Auskunft: „Nothing happens“, denn es gerieten Formationen aufeinander, die gar nicht für-, genauer gegeneinander konzipiert sind: U-Boot auf Scheinwerfer, Armeekorps auf Haubitze, Jagdflieger auf Panzerabwehr, Kreuzer auf Maschinengewehrkompanie.

Viel Freude hatte ich an dem Spiel nicht, zumal es noch gar nicht so lange her war, daß ich solches genau um fünf Jahre zu lang in der Realität erleben mußte. Und so vergaß ich es gern. Ich entdeckte es vor wenigen Monaten wieder. Es heißt

„Stratego“; Jumbo-Verlag Hausemann & Hötte, Amsterdam; Karton mit Spielplan und zwei mal vierzig Spielstücken; für zwei Personen; Nr. 495 14,50, Nr. 496 (Luxusausgabe) 19,50 DM.

Es hat sich sehr zu seinem Vorteil gemausert, zu erkennen schon an der Aufmachung: Die graphische Gestaltung ist ausgemacht gut, die Qualität erstklassig. Die Luxusausgabe beweist, wie hübsch Kunststoff sein kann, auch wenn die Spielstücke Miniatur-Beichtstühlen ähneln. Die beigegebenen Marschallstäbe sind ebenso sinnlos wie in Wirklichkeit. „Stratego“ löst auch nicht mehr halb so viele ungute Erinnerungen aus wie ehedem, denn man hat es historisiert. An Stelle der waffenstrotzenden Verbände agieren nur noch Soldaten in verschiedenen Rängen, dargestellt in alten Uniformen. Und da schlägt eben die höhere Charge die niedrigere, auch wenn das unlogisch anmutet, stellt man sich den bejahrten Marschall gegen den schneidigen Leutnant oder den vornehmen General gegen den bärbeißigen Unteroffizier im Zweikampf vor.

Jedenfalls besagt solches die Regel, denn „der Herausgeber ist ... weit davon entfernt, ein Kriegsspiel zu bringen. Die Rangordnung einer Armee wurde ausschließlich eingeführt, weil sie sich so gut eignet, den einzelnen Spielstücken einen bestimmten Wert zu verleihen“. Also: „Der Ober sticht den Unter“, wie schon das Sprichwort sagt. Freilich nicht immer, denn es gibt auch Bomben. Die jagen jeglichen in die Luft, ohne Rücksicht auf die Machart seiner Epauletten. Nur die Mineure, selber von mincerem Rang, können gegen sie an. Man schützt mit den unfreundlichen Knallkörpern gern die Fahne, um deren Besitz es bei dem Spiel geht. Beide sind übrigens, im Gegensatz zu den anderen Figuren, immobil.

Dann gäbe es also gegen den Marschall (außer den Bomben, aber auf die läßt er die Kameraden treten) kein Mittel? O doch: den Spion. Der, selber von jedem anderen leicht weggeputzt, bringt ihn – und nur ihn – zu Fall.

Gespielt wird genauso wie beim alten „Stratego“. Übrigens: Man muß nicht, stößt man auf den Gegner, den Kampf suchen, also nach dem Rang fragen. Man kann durchaus auch zäh und verbissen umeinander herumschleichen, rochieren und probieren, den Gegner irrezuführen, das heißt hoffen, daß er vergißt, welche ihm bekannte Figur wohin gewandert ist. Man sieht, das Spiel fordert ein gutes Gedächtnis: Wer zweimal auf die gleiche Bombe tritt, hat es nicht. Auch die neun verschiedenen Ränge auseinanderzuhalten, will erst gelernt sein. Aber darin haben wir Deutschen ja Übung. Eugen Oker