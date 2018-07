Inhalt Seite 1 — Das Spiel ist aus Seite 2 Auf einer Seite lesen

B. S., Neumünster

Das kleinste Berufstheater im deutschsprachigen Raum wird am 30. Juni schließen. Der Magistrat der Industriestadt Neumünster in Holstein versagte dem „Theater am Fürstenhof“ den jährlichen Zuschuß von 20 000 Mark, weil die wirtschaftlichen Verhältnisse zerrüttet und die Rechtslage ungeklärt seien.

Um die Finanzen kämpft das Theater – von dem Gründgens einmal sagte: „Dort wird mit Leib und Seele Theater gespielt“ – seit seiner Gründung. 1960 eröffnete Hans-John Runtzler einen renovierten Altbau mit 54 Plätzen und hoffte auf Zuschüsse. Vertreter der Stadt ließen durchblicken, ein ständiges Haus hätte Aussichten, subventioniert zu werden. Zwar lehnten die Stadtväter den ersten Antrag ab, die Theaterleitung aber fühlte sich vertröstet.

Ein Jahr später entschied die Stadt gegen den zweiten Antrag. Inzwischen hatte Runtzler 18 Inszenierungen herausgebracht. Sein Kapital war erschöpft. In einem Interview mit dem Norddeutschen Rundfunk schilderte er die Notlage. Da kaufte die Stadt für 2000 Mark Karten und gewährte einen einmaligen Zuschuß von 8000 Mark. Zum drittenmal beantragte der „Fürstenhof“ eine regelmäßige Unterstützung. Der Antrag blieb unbeantwortet.

Um die Kosten des Spielbetriebes, mit sieben Vorstellungen in der Woche, zu decken, wandte sich das Theater an das Kieler Kultusministerium. Erst nach mehrjähriger Beobachtung der Produktion, so hieß es im Antwortschreiben vom April 1962, könne über einen Zuschuß entschieden werden. Im November war das Theater am Ende. Runtzler erinnert sich: „Nur mit finanziellen Kunststückchen kurbelten wir den Vorhang hoch.“

Unter dem Druck eines Pressefeldzuges entschloß sich die Stadt endlich, 20 000 Mark im Jahr zu zahlen. Sie forderte jedoch, daß der zur Stützung des Theaters gegründete Verein die Rechtsträgerschaft übernimmt. Die persönlichen Schulden des Theaterleiters sollten nicht mit Steuermitteln gedeckt werden.

In wenigen Monaten unterbreitete der Verein mehrere Vertragsentwürfe, um die Kompetenzen von Theaterleitung und Verein, abzugrenzen. Runtzler bot dem SPD-Oberbürgermeister Walther Lehmkuhl sogar an, aus dem Theater auszuscheiden, wenn es nur so zu erhalten sei. Die Stadt lehnte die Anträge ab oder beantwortete sie nicht. Das Neumünsteraner Kulturdezernat aber verlangte immer wieder „rechtliche Voraussetzungen“. Der zuständige Dezernent, CDU-Stadtrat Herbert Gerisch‚ ließ sogar eine einmalige Zuwendung des Landes sperren, „weil die Voraussetzungen noch nicht erfüllt sind“.