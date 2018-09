Die Frage nach der Qualität deutscher Kunstkritik, beantwortet auf dem Wege der Parodie

Von Heinrich Stich

Kritik der Kritik heißt eine Forderung, die in letzter Zeit immer vernehmlicher erhoben wird. Während sich aber, wie in den Spalten der ZEIT seit jeher nachzulesen, die deutsche Literaturkritik mit Vorliebe gegenseitig auseinanderzunehmen pflegt, wird die deutsche Kunstkritik in der Hauptsache durch die von ihr Betroffenen heftig angegriffen. Maler, Bildhauer und Kunsthändler scheinen nicht mehr gesonnen, widerspruchslos hinzunehmen, was über ihre Bilder, Skulpturen oder Ausstellungen geschrieben und publiziert wird. Sie bezweifeln sogar die Kompetenz des deutschen Kunstkritikers für die von ihm usurpierte Aufgabe.

Sie hat schon Wilhelm Busch treffend umrissen mit seinen Versen:

In selber Stadt ernährte sich

Ganz gut ein Dr. Hinterstich

Durch Kunstberichte von Bedeutung