Der Krieg in Vietnam steuert in eine neue Phase. Die Vietcong-Partisanen treten seit neuestem in größeren Verbänden zum Angriff an; sie verwenden dabei immer modernere Waffen: Maschinengewehre, Flammenwerfer, leichte Feldgeschütze; und sie suchen sich – von Monat zu Monat ehrgeiziger geworden – nun Provinzhauptstädte und US-Militärlager als Angriffsziele.