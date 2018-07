Inhalt Seite 1 — J. M-M: Urplötzlich ein Reh Seite 2 Auf einer Seite lesen

Nein, es hilft nichts: Wir müssen noch einmal auf den Deutschland-Besuch der englischen Königin zurückkommen. Nicht um ihrerselbst willen, sondern wegen eines Berichtes, der in einer fränkischen Zeitung erschienen ist und dessen Verfasser, Dr. Hans Küßwetter, folgende Titel trägt: Bezirkstagspräsident, Landrat, Senator. Hier wurde unter der Last der Ämter und Verdienste eine Dichterseele unterdrückt. Doch still, lasset uns ihr lauschen ...

Als die Königin nach München kam, da war es so, „daß die Stadt lebendig wird wie ein Bienenstock vor dem Schwarmflug, daß die menschlichen Seelen vor Wohlbehagen schwingen wie das Holz der Geige.“ Da macht sogardie Münchener Polizei, die doch sonst nicht zimperlich ist, einen „ausgezeichneten Eindruck“. Und Küßwetter schreibt: „Man hatte das Gefühl: Diesen jungen Leuten kann man die Königin anvertrauen.“

Aber wie ging es erst in der Oper zu! Dr. Küßwetter sagt es geradezu expressionistisch: „Mit einem Male war es da! Urplötzlich da: das Staunen... Denn obwohl die welken Bewegungen des Protokollchefs alles angekündigt hatten, stand die wundervolle Frau plötzlich, urplötzlich in der Loge – die Königin von England in ihrem herrlichen Festgewand, das zartrosa und blitzend, wie übersät von hundert Brillanten, dem ‚Rosenkavalier‘ angepaßt war ... Wie wenn ein Reh im stillen Wald in seiner ganzen Schönheit plötzlich erscheint oder wenn gar das seltene Auerwild sich eingeschwungen hat – gewissermaßen staunend stehen beide, Blickziel und Beobachter, einander gegenüber.“

Und erst das Diadem! „Selbst in der völligen Verdunkelung des Hauses während der Ouvertüre, als der hohe Gast sich sofort ernsthaft konzentrierte, war das herrliche Diadem noch auszumachen wie ein riesiger Glüher in der Juninacht als Fixpunkt, immer am gleichen Platze.“

Aus alledem ist messerscharf folgendes zu schließen: „In Deutschland“ (also nicht nur in Bayern) „steigt aus unbewußten Tiefen der Seelen zweifellos eine große Sehnsucht, eine alte Verbundenheit mit dem Monarchischen auf.“ Und dennoch ist bei diesem strahlenden Opernabend dem Dichter ein bitterer Tropfen in den Freudenkelch gefallen. Er schreibt: „Der bittere Tropfen war der Rosenkavalier...“

Schreiten wir nach diesen Proben des schönen Textes zur Analyse, so stellen wir fest, daß wir es mit einem Jagdpoeten zu tun haben. Als Bezirkspräsident, Landrat und Senator eingeladen und mit Opernkarten versehen, traf er in München nicht nur junge Leute, denen man die Königin anvertrauen konnte, sondern eine Stimmung wie vor dem Schwarmflug. Zwar empfand er Wohlwollen gegenüber Polizisten und Imkern, ja, er wußte sogar, wie es den Geigen so wohlbehaglich zu Mute ist, wenn sie gestrichen werden, aber der „Rosenkavalier“ – eine ganze Oper – war ihm nur ein einziger „bitterer Tropfen“.

Schön war’s im Wald, im deutschen Wald, wo es am schönsten ist, wenn etwas plötzlich kommt, oder gar urplötzlich: ein Reh oder gar das seltene Auerwild. Wie die dann staunen, Wild und Jägersmann: „Blickziel und und Beobachter.“ Und schon steigt „ein unerhörter geschichtlicher Augenblick!“, wie unser Jäger schreibt, ein monarchistisches Hochgefühl auf. Zwar ist nicht sicher, ob es sich bei der Bemerkung über die „welken Bewegungen des Protokollchefs“ um ein abfälliges Urteil handelt (wer spräche schon von „welken Bewegungen“ bei Polizisten?) oder um eine Art poetischer Alliteration oder einfach um einen Druckfehler, so ist doch sicher, wie die Königin sich in der Loge verhielt: „Herrliches Diadem war auszumachen wie ein riesiger Glüher in der Juninacht als Fixpunkt, immer am gleichen Platze.“