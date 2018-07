„Joan Ponç: Aus dem Mittelalter“ (Frankfurt, Galerie Olaf Hudtwalcker): Die erste deutsche Ausstellung des spanischen Malers, der 1947 in Barcelona zusammen mit Tapies und Cuxart die Zeitschrift „Dau al Set“ gründete und die spanische Nachkriegsmalerei einleitete und sich 1953, als die anderen beiden zu internationalem Ruhm gelangten, für zehn Jahre nach Brasilien absetzte. In Brasilien ist 1956 die Folge von 24 Gouachen zum Thema „Aus dem Mittelalter“ entstanden, die Olaf Hudtwalcker jetzt ausstellt. Auf getönten, gefleckten, gewischten Gründen zeichnet Ponç das mittelalterliche Schreckensinstrumentarium, spitze, stachelige Werkzeuge. Der leidenschaftliche Protest gegen das permanent Inhumane wirkt durch seine künstlerisch disziplinierte Gestaltung vollkommen überzeugend. Hoffentlich sieht man bald noch weitere Arbeiten von diesem bedeutenden und profilierten Spanier. – Bis Mitte Juli.

„Gemäldesammlung Krupp“ (Essen, Villa Hügel): Wer etwas Ähnliches erwartet wie die Sammlung Thyssen-Bornemisza, kann sich den Weg zur Villa Hügel sparen. Als Kunstsammler konnte Krupp mit Thyssen nicht konkurrieren. Erst die dritte Krupp-Generation, Gustav und Bertha Krupp von Bohlen, haben um und nach 1900 damit angefangen, einiges zusammenzutragen, und zwar nach der Parole „nur langsam sammeln, es kommt nicht darauf an, in besonderer Eile Kunstwerke zu erwerben“ (so im Katalog der Krupp-Schwager Freiherr von Wilmowsky).

Sie erwarben, was damals auch in weniger exklusiven Kreisen beliebt war, einerseits die Niederländer des 17. Jahrhunderts, andererseits Malerei des 19. Jahrhunderts. Unter den Niederländern als Hauptstück ein früher Rembrandt, das Porträt der Mutter, um 1629/30 entstanden, und eine Menge köstlicher Genrebilder von den beiden Teniers, von Ostade, Ter Borch, Pieter de Hooch, Dau, Metsu sowie Landschaften vorwiegend romantischen Charakters von den beiden Ruisdaels, von Hobbema und eine besonders schöne Gebirgslandschaft von Momper. Bei der Auswahl aus dem 19. Jahrhundert findet man ein kurioses Durcheinander offizieller, obskurer und hervorragender Dinge, da hängen Defregger und Lenbach neben Leibl und Böcklin, es gibt ein bezauberndes Spitzweg-Kabinett, Thoma ist glänzend vertreten. Es spricht für die Toleranz und Aufgeschlossenheit der Sammler, daß sie sogar den umstrittenen Liebermann angekauft haben. Dazu einige kleinformatige Glanzstücke alter Kunst, ein Holbein d. Ä., ein Lucas Cranach d. J. und zwei hinreißende Bilder von Ludger tom Ring d. J.

Außer den Gemälden sieht man auch die berühmten drei Gobelin-Folgen aus Brüsseler Manufakturen, darunter die Repliken der Raffaelschen Wandteppiche, sie wurden von der Kaiserin Maria Theresia in Auftrag gegeben und sind die einzigen Repliken, die sich in Deutschland erhalten haben, die Raffaelschen Teppiche aus den Berliner Museen gingen im Zweiten Weltkrieg verloren. Die Ausstellung dauert den ganzen Sommer und Herbst bis Ende Oktober.

G. S.