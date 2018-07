Von Manfred Sack

"Wenn ein Beichtstuhl zu einem Bücher- oder Kleiderschrank wird, wenn Bischofsthrone das Vorzimmer zieren, wenn Monstranzen oder Kommunionsteller zweckentfremdet werden, dann ist das nicht nur eine Verunglimpfung der religiösen Tradition, sondern ein Anzeichen für praktischen Atheismus." Dies schrieb Monsignore Benvenuto Matteucci in einer der letzten Ausgaben des "Osservatore della Domenica", der Wochenzeitung des Vatikans. In seinem Beitrag kritisierte er den Mißbrauch kirchlicher Kultgegenstände als Einrichtungsgegenstände in Wohnungen. Es sei entsetzlich, "wenn ein Altarkelch zum Teil einer Lampe, ein Tabernakel zu einer Hausbar umgestaltet" werde. In der Tat melden römische Antiquitäten-, Möbel- und Trödelhändler, daß sie besonderen Erfolg mit dem Verkauf eben solcher Artikel und all dem haben, was ganz einfach alt, verschroben, verschnörkelt ist. Altmodisches ist Mode. Von einem Händler wird der Ausspruch weitergereicht: "Auf dem modernen Zeug bin ich mit der Zeit sitzengeblieben. Das war hier nur eine Modewelle..." Jetzt verkauft er Betstühle und Eisenbetten und nennt sich wohlhabend. Die Erscheinung deckt sich mit Beobachtungen hierzulande, wovon im Folgenden die Rede ist.

Die Szene war grotesk; niemand hätte sie besser erfinden können. Ermüdet von dem Rundgang, den er zusammen mit einem jungen Paar durch die weitläufigen Hallen seines Möbelgeschäfts über und unter der Erde unternommen hatte, wischte sich der Verkäufer mit dem Handrücken über die Stirn und stammelte ein"Tja ..." Während er seine Goldrandbrille auf die Nasenwurzel zurückschob, blitzten seine Augen noch einmal auf, offenbar dankbar für einen Einfall, mit dem er der Unentschlossenheit der beiden begegnen konnte: "Wenn Sie freilich das Modernste vom Modernen wollen", so sagte er, "dann sollten Sie zum Trödler gehen. Ich kann Ihnen nur gewöhnliches Modernes zeigen."

Der Verkäufer entließ die beiden, das Mädchen log schnell noch den üblichen Abschied "...noch mal überlegen", ich ging ihnen nicht nach. Aber es schien klar zu sein, wohin sich die zwei wohl begaben: zu den echten (oder unechten) Antiquitäten – so sie das Geld dafür haben –, oder zum Trödel. Und wenn sie schlau genug wären, gäben sie dafür nicht einen Heller aus; sie brauchten lediglich ein bißchen Stadtkenntnis, eine schlaflose Nacht und ein Transportgerät. Daswichtigste freilich wäre dabei die genaue Kenntnis jener besonderen Termine, die die städtische Müllabfuhr dafür gesetzt hat, der Termine für den "Gerümpeltag", den Tag, an dem die Bürger befugt sind, "sperriges Gut" auf die Straße zu stellen, damit es weggeschafft werde.

Es endet dann beileibe nicht immer in den Müllgruben. In Wohnungen aller Art von Mietern meist jüngeren und mittleren Alters wird das scheintote Zeug wieder lebendig. Nur zwei Voraussetzungen hat es zu erfüllen: Es muß auf irgendeine Art verwendbar sein, vor allem aber muß es dekorativ wirken. Die Restaurationsarbeiten der neuen Besitzer erschöpfen sich ziemlich oft in der Handlung, die in der Do-ityour-self-Epoche auch Unbeholfenen und Unlustigen gelingt: Man streicht das Ding an, und zwar weiß. Möglichst weiß – eine Farbe, die zum Abzeichen jüngster Modernität avanciert ist. Sie ist die flotte Hülle für Möbel und Gegenstände aller Art und aller Zeiten, für Stühle, Korbsessel, Hundekörbchen (für Zeitungen), Blumenkonsolen (barock, klassizistisch, biedermeierisch: mit Gliederpuppen, Restbestände von skandinavischem Nippes, Glasdosen), für defekte Spiel-, Wand- und Standuhren, Klaviere, Eisenbetten mit Messingknäufen und dergleichen mehr. "Weiß", so fand ein geschäftiger Wohnungsdekorateur, "weiß ist sozusagen die neue Wohngesinnung".

Was es mit dieser "Gesinnung" auch immer auf sich habe, ob Weiß eine Farbe sei oder nicht – das Weiß hat es immerhin vollbracht, Kostüm ganz verschiedener Stile – oder Moden – zu sein. Als vor zehn, zwölf Jahren die Familienjournale anfingen, ihre Leser darauf aufmerksam zu machen, wie sie wohnen könnten, wenn sie modern sein wollten, am Beginn also der inzwischen unheimlich gewachsenen Publizität des Wohnens, da galt die nackte Form als die fortschrittlichste Beigabe zum zeitgemäßen Wohnen. Die Ästhetik des Funktionellen und des Nötigsten vertrug kein Dekor, und an den weißen Wänden hing auch möglichst kein Bild: Die Wand an sich, weiß wie sie selbstverständlich war, duldete keinen Rivalen, der ihr die Show hätte stehlen können. Behausungen solcherart gingen in den Klatsch als "Architektenwohnungen" ein. Und es gab Leute genug, die ihren Ehrgeiz dareinsetzten, nunmehr auch bewußt zu wohnen, bewußt modern natürlich. Den Bauhausleuten mußten die Ohren geklungen haben, wenn sie nicht gar Ohrensausen darob empfunden haben.

Ausgerechnet ein Architekt, der in jungen Jahren nach der Devise karg-funktionell-weiß gewohnt hatte – und wie die meisten den sehr gewöhnlichen Vorgang des Wohnens mißverstanden hatte, indem er seine vier Wände exhibitionistisch als Ausstellung mißbrauchte –, er wohnt heute sehr viel anders. Im Grunde macht er ständig Moden mit. Jetzt wohnt er zwar auch weiß, sehr weiß, aber es ist nicht nur die Rauhfasertapete weiß, weiß sind auch seine zahlreichen Nippes-Stücke, die gewaltige Maße haben. Das größte ist eine holländische Straßenorgel mit zwei Stöcke schwingenden Tambouren in friderizianischen Trachten, das kleinste eine künstliche Fliege, die ihm ein Angler verehrt und ans weiße Bücherbord gehängt hat. Im Vorgarten steht die weiß gestrichene Schubkarre, gefüllt mit Erde und Stiefmütterchen. Gartenzwerge hatte er nie gemocht.