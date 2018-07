Von Marianne Kesting

Miguel de Unamuno gehört zu jenen „Klassikern der Moderne“, auf die sich wohl der Staub der Zeit gelagert hat, die aber dennoch zu erregender Lektüre werden können: Denn gerade zu Beginn der Moderne, in ihrer Pionierzeit, stießen einige Große, zu denen Unamuno gehörte, so ins Zentrum der modernen gesellschaftlichen und literarischen Problematik vor, daß ihre Thematik bis heute nicht verarbeitet, sondern innerhalb der gegenwärtigen Literatur allenfalls verdünnt erscheint.

Insofern ist die Wiederbegegnung mit dem Roman von

Miguel de Unamuno: „Nebel“ (Originaltitel: „Niebla“), aus dem Spanischen von Otto Bueck und Doris Deinhards; Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln; 318 S., 18,50 DM

ein erregendes Ereignis für den, der sich an der Schwelle der modernen Ästhetik über deren Grundlagen vergewissern möchte.

Unamuno, den man gern einen „Dichterphilosophen“ genannt hat, war weniger Philosoph als ein essayistischer Dichter, für den das Romansujet Anlaß zur ästhetischen Reflexion wurde. Unter diesem Gesichtspunkt wird man die bläßliche Liebesgeschichte von Augusto Perez sehen müssen, die den Roman „Nebel“ durchzieht. Sie ist, mit Absicht, ebenso „nebelhaft“ wie die Existenz des Augusto selbst, der, ein reicher und müßiger junger Mann, zu einem mehr betrachtenden „Spaziergang durch das Leben“ aufbricht und weder mit seiner Liebe noch mit seiner Existenz zu einem Ziel kommt – denn er ist ja eine Romanfigur Unamunos. Wie ein Leitmotiv durchzieht der leise Zweifel, ob er aus dem traumhaften „Nebel“ des Lebens zur wirklichen Existenz vordringen werde, die Handlung, und als Augusto endlich mit seiner kläglichen Liebesgeschichte scheitert, fährt er zu Unamuno, um ihn zu bitten, „ihn wirklich existieren“ zu lassen. Aber der allmächtige Unamuno läßt ihn sterben.

Das ganze Buch mit seiner ebenso ausladenden wie dünnen Liebesgeschichte ist vor allem auf dieses Schlußgespräch des Dichters mit seiner Kreatur angelegt. Augusto existiert nur im Buch, aber auch Unamuno, sein Schöpfer, ist vielleicht, wie seine Figur, wiederum eine Fiktion, ein Traum Gottes, und wenn Unamuno zur wirklichen Existenz gelangen will, die Leben und Unsterblichkeit in eins faßt, so bietet sich ihm ebenfalls die Chance der Selbstdarstellung und damit Selbsterschaffung.