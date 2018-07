Die „Beatles“ (John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr) wurden für „bedeutende Verdienste“ (115 Millionen verkaufte Schallplatten, 100 Millionen Mark Devisen) an Großbritannien von der Königin mit der niedrigsten Klasse des „Ordens vom britischen Imperium“ ausgezeichnet.

Josef Kardinal Mindszenty, seit dem ungarischen Aufstand Gast der US-Botschaft in Budapest, erhielt vom Papst als Geschenk zum goldenen Priesterjubiläum einen Abendmahlskelch, den der Wiener Erzbischof Kardinal König überbrachte.

Waldemar Verner, Admiral der Volksmarine und stellvertretender Verteidigungsminister der DDR, reiste mit einer Militärdelegation zu einem längeren Besuch nach Birma.

Fulbert Youlou, in Abwesenheit zum Tode verurteilter Ex-Präsident des Kongo-Brazzaville, durfte von seinem Exil in Leopoldville zum Sturz seines chinafreundlichen Nachfolgers Alphonse Massamba-Debat aufrufen. Moise Tschombe, der ihm Asyl gewährte, hatte keine Bedenken, da das neue Regime in Brazzaville wegen der Zusammenarbeit mit den Kongo-Rebellen auch ihm verhaßt ist.

Robert F. Wagner, seit zwölf Jahren demokratischer Bürgermeister von New York, will nicht mehr kandidieren. Er hatte vor einem Jahr seiner Frau vor ihrem Tode versprochen, der Politik zu entsagen, um sich seiner beiden eben erwachsenen Söhne anzunehmen. Favorit für die nächste Wahl ist nun der republikanische Gegenkandidat John Lindsay, ein 43 Jahre alter liberaler Politiker vom Zuschnitt Kennedys, dem eine große Zukunft vorausgesagt wird.

Alex Quaison-Sackey, Präsident der UN-Vollversammlung, wurde vom ghanaischen Staats- und Regierungschef Kwame Nkrumah zum neuen Außenminister von Ghana ernannt.