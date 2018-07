Inhalt Seite 1 — Schwarz im Grünen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Monschau

Die Erste Kammer des Aachener Verwaltungsgerichts wird in naher Zukunft alle vier Wochen einen Tagesausflug in das 34 Kilometer entfernte Monschau unternehmen. Für die nächste Exkursion will sich Verwaltungsgerichtsrat Dr. Schlechter sogar einen Jeep ausleihen; ohne Fahrzeug müßten die Richter nämlich einen Fünfundvierzig-Minuten-Fußmarsch einlegen, um tief im Walde eines ihrer Ausflugsziele zu erreichen.

Die landschaftlichen Reize des an der deutschbelgischen Grenze gelegenen Kreises Monschau sind es indessen nicht, die Aachens Richter anziehen. Sie folgen den heimlichen Pfaden einiger Großstädter, die den Verlockungen der einsamen Eifel erlagen und dadurch mit den Gesetzen in Konflikt gerieten: Nicht weniger als achtzig Schwarzbauten entstanden in den vergangenen zehn Jahren im Kreise Monschau. Der Begriff Schwarzbau ist allerdings für den größeren Teil dieser Wochenenddomizile mehr als schmeichelhaft. Es gibt dort, mitten im Walde, auch ausgediente Eisenbahnwaggons, verwitterte Baracken, klapperige Wohnwagen und windige Bretterverschläge. Keine Zierde für die Landschaft.

Einige der illegalen Bauherren hatten sich dagegen mit viel Mühe und Zeit wahre Schmuckkästchen eingerichtet. Von kleinen Ziergärten umgeben, wuchsen Blockhäuser, Jagdhütten, ja sogar massive Steinbauten empor, manche zu zwanzigtausend Mark.

Finanziellen Gewinn aus dem Drang ins Grüne zogen einige Landwirte; für ein paar hundert Mark im Jahr verpachteten sie an Erholung suchende Kölner, Düsseldorfer und Aachener abgelegenes Ödland – ohne danach zu fragen, ob es Rechtens sei, daß dort gebaut wurde. Auch die Gemeindebehörden ließen es geschehen, was ihnen um so leichter fiel, als schließlich eine ganze Reihe der verpachtenden Landwirte in den Gemeinderäten saß.

Aber wie sollten die örtlichen Ordnungsämter – selbst wenn sie es gewollt hätten – überhaupt eingreifen? Nach dem alten Polizeiverwaltungsgesetz, dem Ordnungsbehördengesetz von 1956 und der Bauregelungsverordnung aus dem Jahre 1936 sind die Gemeinden freilich nicht nur berechtigt, sondern sogar verpflichtet, "die öffentliche Sicherheit und Ordnung" vor Bedrohungen zu schützen und vor allem auch dafür zu sorgen, daß außerhalb der geschlossenen Ortslagen keine den Bauvorschriften widersprechenden Bauten errichtet werden. Jeder behördlichen Aktion hat aber eine gewissenhafte Prüfung des Sachverhalts vorauszugehen. Ein Bausachverständiger hätte zunächst untersuchen müssen, ob es sich um Schwarzbauten handelte, sodann, ob eine nachträgliche Baugenehmigung gesetzlich möglich war. Erst bei einem negativen Resultat dieser Nachprüfungen hätten die Ordnungsämter die Betroffenen zum Abbruch ihrer Wochenendhäuser auffordern können. Sie hätten, wenn es bei den örtlichen Ordnungsämtern überhaupt Bausachverständige gäbe. Im Kreise Monschau aber gab es bei den Behörden, die bis 1962 für die Bauaufsicht zuständig waren, keinen einzigen Angestellten dafür. Ein Gemeindeangestellter meinte dazu lakonisch: "Wir haben zwar eine Masse Leute, die Gesetze machen, aber wenige, die aufpassen, daß sie auch befolgt werden."

Ab 1. Oktober 1962 sollte das alles anders werden. Damals wurde endlich die Landesbauordnung für Nordrhein-Westfalen in Kraft gesetzt. Nun ging die Zuständigkeit für das Bauwesen von den Gemeinden auf die Kreisbehörde über. Im Landkreis Monschau sind bei der Baubehörde immerhin sieben Beamte und Angestellte tätig. Zwar haben sie 18 Gemeinden mit 35 Ortschaften zu betreuen, aber schon Ende Oktober 1962 begann Kreisoberinspektor Kirch mit seinen Mannen, die Sache mit den einsamen Schwarzbauten "ernstlich anzufassen". Monschaus Bausachverständige brachten fortan einen großen Teil ihrer Dienstzeit im Walde zu. Jeder einzelne Wochenendhausbesitzer wurde aufgesucht.