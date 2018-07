Romulus der Große, ein Stück von Friedrich Dürrematt, wurde unter Helmut Käutners Ägide als derber Schwank inszeniert, und die Regie hatte weder Mühe noch Kosten gescheut, um dem Betrachter zu zeigen, wie naturalistisch es, im Vergleich zum Theater, auf dem Bildschirm zugehen kann. Ein Hoch der Landwirtschaft, ein Vivat für den Grünen Plan! Die unermeßlichen Scharen von gackernden Hühnern, deren Vorhandensein der Bühnenakteur mit kühner Gebärde, scheuchenden Armen und wirbelnden Händen vorstellen muß: endlich sah man sie wirklich.

Tiberius und Marc Aurel, Domitian und der legelustige Odoaker durften im Studio Eier ausbrüten, in die man später um so entschlossener hineintreten konnte; der Dotter spritzte, und das Gak-Gak kam aus naturfrischen Mündern. Nur alles recht deutlich, hieß die Devise, nur keine Andeutung und kein Appell an die Phantasie der Betrachter! Wozu gibt es schließlich die Großaufnahme? Also her mit der gefolterten Linken Amilians, her mit der Narbenhand und der brestigen Kahlheit des heldischen Bräutigamschädels! Und keine Unklarheiten in den Gebärden!

Der Sprachlehrer Phylax drücke der deklamierenden Königstochter getrost in den Bauch – und dies mehrfach, wie es nun einmal der Schauspieler-Pädagogik entspricht! Kurzum, die Szenerie war so getreu und sprechend wie ein Bild von Piloty; aber obwohl alles haargenau stimmte, der schmutzige Hühnerhof tatsächlich ein schmutziger Hühnerhof war und die Eier wirklich unter den Fußsohlen klebten, blieb der campanische Sommersitz, in dem ein närrisch maskierter Theologe sein Unwesen trieb, nur Kulisse eines Bauerntheaters.

Die pedantische Schwankhaftigkeit nahm dem grausigen Witz seinen Doppelaspekt; Witzchen und Scherzchen, Höcherl- und Neckermann-Possen, verspielten die Chance, hinter dem launigen Spiel die tolldreiste Methode eines Mannes zu zeigen, der, alles auf eine einzige Trumpfkarte setzend: die Verschwisterung von Weltuntergang und eigenem Tod, bedenkenlos mit Menschenleben hantiert. Statt mit Klamotten-Tricks zu jonglieren und Spurius (Schpurius sagten die Mimen) Titus Mamma in eine Pfütze, nicht in einen Sessel fallen zu lassen, nur weil es so wunderbar spritzte, statt Kintopp h. la Paul Kemp auf die Schirme zu zaubern, hätte man lieber Dürrenmatts Anmerkung beherzigen und die hintergründigen Komödien-Aspekte verdeutlichen sollen. Westroms Kaiser, Romuald Pekny, war sympathisch, liebenswert, amüsant und souverän, er verstand wieder einmal fürstlich zu tafeln und während des Essens seinen mittlerweile routnierten Küchen-small-talk, wirklich, na so ja, ach, Pflaumen, über die Textbuch-Sätze zu spinnen: Rücksichtslos jedoch, konsequent und gefährlich war er in keinem Augenblick. Roms letzter Cäsar: ein Trottel vor der Geschichte, nach Dürrenmatt ein janusköpfiger Methodiker, gab sich bei Käutner leger und gemütlich. Ein Österreicher jauste im Grünen, eine Mixtur aus Kari Bühl und Franz Joseph I. beklopfte sein Ei... nun, das ist freilich auch ein adäquates Tableau, um den Untergang eines Weltreichs zu spiegeln. Momos