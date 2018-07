Auf dem Balkon eines Hotels in den Walliser Alpen steht ein Liegestuhl. Schwer verpackt genieße ich die wärmenden Strahlen der Mittagssonne. Trotzdem greife ich immer wieder nach dem Feldstecher und verfolge die beiden jungen Leute aus meinem Hotel, die an einem eisigen Hang eines schneebedeckten Berges Kletterübungen machen. „Zur Übung“, meinten sie und: „Weil es Spaß macht.“

Warum kraxeln die Menschen? Wer diese Frage an geübte Bergsteiger richtet, gilt als aggressiv, quasi als ob ihn die Bergkletterei etwa beleidigt habe. Berühmt ist die ausweichende Antwort von Mallory, der auf dem Wege zum Everest seinen Tod fand: „Man besteigt Berge ... weil sie da sind.“ Vielleicht ist jene andere Antwort überzeugender: „Ich besteige Berge... weil ich hier bin.“ Damit wird wenigstens angedeutet, daß der Alpinist sehr wohl weiß, daß er sich in die Berge geflüchtet hat, um der Großstadt den Rücken zu kehren, sich von den Mitmenschen zu lösen, sich von allen seinen Verpflichtungen zu befreien.

Aber warum die Kletterei, warum die damit verbundene Lebensgefahr? Je größer das Risiko, desto größer der Abstand von der behüteten Sicherheit des bürgerlichen Daseins. Vielleicht würde ein Psychoanalytiker sogar hinzufügen, daß der Bergsteiger die Furcht vor dieser komfortablen Lebenssicherheit bekämpfen möchte. Für den Menschen der industrialisierten Gesellschaft ist das Schweigen der Bergwelt furchterregender, bedrohlicher als jede unmittelbare Gefahr.

Die Literatur der großen alpinen Wagnisse spricht immer wieder von dem Gefühl des Alleinseins, des Allein-auf-sich-selbst-gestellt-Seins. Der Bergsteiger weiß, wenn Schwierigkeiten kommen, daß er sie nur allein lösen kann. Der wirkliche Kampf am Berg liegt zwischen dem individuellen Kletterer oder der Individualität des Kletterers und dem Felsen. Deswegen gibt es in diesem Sport keinen Wettkampf.

Was in diesem Kampf auf dem Spiel zu stehen scheint, ist nicht nur die absolute Beherrschung der Muskeln, sondern ebenso die der Nerven und des inneren Gleichgewichts. Der Preis besteht in einem unübertrefflichen, körperlichen und geistigen Wohlgefühl. Die Flucht aus dem Unterland ist gelungen, die mechanisierte Routine der Lebensführung auf kurze Zeit überwunden.

Die Spötter sprechen von Alpinisten als „Muskelprotzen“. Auch dies ist falsch. Ich habe einmal eine Aufstellung der großen Bergpioniere gelesen, von denen die meisten einen intellektuellen Beruf gehabt haben. Wer auf schwieriger Route klettert, weiß um die Reihe stetiger, unerwarteter Probleme, die erst intellektuell gelöst werden müssen, bevor sie körperlich durchgeführt werden kennen. Die großen Besteigungen im Himalaja waren intellektuelle tours de force. Jedes Mitglied einer Expedition mußte ständig mit seinem Körper denken und planen. So wird behauptet, daß Bergsteiger eine intelligentere Gruppe von Sportlern vorstellen als sie irgendeine andere Sportart aufzuweisen hat. Zum Beweis wird angeführt, daß die Kletterei ein Sport der Erwachsenen, Reiferen ist.

In Augenblicken des Risikos oder der Ermüdung bricht sehr oft der übliche Verteidigungsmechanismus des Menschen zusammen. Man benötigt eine große Portion Selbsterkenntnis und Selbstvertrauen, um weiterzuklettern, den junge Menschen nicht immer besitzen. Vor allem aber ist Takt dringend notwendig, Verständnis für jenen Schrecken, den der Klettergefährte durchdacht und den er nur allein, ohne äußere Hilfe, überwinden kann. Allerdings spielt hier wohl auch das nationale Temperament eine Rolle: Franzosen und Italiener sind auch am Bergeshang „extrovertiert“ und betonen den Kult der Kameradschaft, während die Kletterer aus dem Norden Individualisten bleiben.

Der englische Kletterer Alvarez, ein Poet und Ästhet, hat einmal von der „Schallgrenze“ gesprochen, die zwischen der Kunst des Kletterns und ihrem gedruckten Abglanz besteht. Er meint, daß „diese unterdrückte Hysterie“ der Unkenntnis entstammt. Für den Außenstehenden sieht selbst die einfachste Besteigung von unten höchst gefährlich aus. Die Sensationspresse hat diese „Mystik von Gefahr und Tapferkeit“ ihrer eigenen Zwecke wegen stark vergrößert. Unfälle spielen sich meist nur durch Fehler ab, die durch bessere Vorsichtsmaßnahmen hätten vermieden werden können. Von Tapferkeit läßt sich überhaupt nur in Fällen alpinen Notstands reden. Alvarez spricht auch gegen jenen „Geist der Höhen“, der in so vielen Kletterbüchern herumgeistert und gegen die Überschätzung der Bedeutung der Höhenlandschaft. „Was zählt, ist immer nur das menschliche Element. Auf den Bergen bedeutet dies ein Sinn für Freiheit, Einsamkeit, körperliches Wohlbefinden, Eigenschaften, die durch das Erlebnis der alpinen Natur verstärkt werden können, die aber zu allererst ihm zum Trotz existieren.“