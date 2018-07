Richard Krohn (Herausgeber): Die Russische Revolution in Augenzeugenberichten. Karl Rauch Verlag, Düsseldorf; 531 Seiten, 24,80 DM.

In seiner ausgezeichneten – und erfolgreichen– Reihe „In Augenzeugenberichten“ hat der Karl Rauch Verlag nun auch eine Dokumentensammlung über die beiden russischen Revolutionen von 1905 und 1917 und ihren Folgen bis zum Ende der Zarenfamilie erscheinen lassen. Der Leser, den es nach mehr als einer spannenden Lektüre verlangt, hat sich als Historiker im Sinne des populären „Do it yourself“ zu verhalten. Kommt er auf seine Kosten? Ja und nein.

Ja, wenn er sich mit einer ungemein vielfältigen Folge von Abläufen begnügt, die samt und sonders nur der unmittelbare Anlaß der Umwälzung waren oder diese selbst betrafen. Nein, wenn er etwas über die tieferliegenden Wurzeln erfahren möchte, über die geistesgeschichtlichen, soziologischen Gründe einer der größten Herausforderungen der Menschheit in der neueren Geschichte. Denn weder war die Revolution ein vom Weltgeist unabänderlich vorherbestimmter Prozeß, wie ihn der historische Materialismus versteht, noch war Brockdorff-Rantzau der eigentliche Demiurg, als er für die frühzeitige Heimkehr Lenins plädierte.

Der Bolschewismus, der ebensowenig wie irgendein; anderes politisches System auf einer „tabula rasa“ errichtet wurde, machte sich gewisse, jahrhundertealte historische Voraussetzungen zunutze. Die orthodoxe Kirche hatte im Gegensatz zur römischen einer gegenseitigen Durchdringung des göttlichen und irdischen Bereichs fast immer ablehnend gegenübergestanden und den weltlichen Mächten die Wendung zur radikalen Diesseitigkeit sehr erleichtert. Diese geistesgeschichtliche Entwicklung verhinderte aber auch, die Entstehung eines ausgeprägten politischen Bewußtseins. Es gab im zaristischen Rußland nun einmal keine politisch differenzierte Gesellschaft, sondern nur soziale Gruppen, die jedoch zu keiner politisch bedeutsamen und gesicherten Machtstellung fähig waren.

Wer die bolschewistische Revolution von ihren sehr komplexen geschichtlichen Voraussetzungen löst, dem wird es allerdings schwerfallen, in ihr nichts anderes als einen Fluch für die ganze Menschheit zu sehen. Und wer sich Hoffnungen auf eine Änderung des Sowjetsystems macht, der sollte sie nicht auf die unmittelbar vor unseren Augen liegenden Erscheinungen gründen, sondern bedenken, daß an diesem System Kräfte mitgewirkt haben, die an und für sich mit dem Kommunismus und Bolschewismus nichts zu tun haben. Diese Kräfte vermögen jedoch nicht etwa dieses System zu erklären. Man kann nicht sagen, daß die Kirche schuld sei am Bolschewismus. Aber die historischen Voraussetzungen haben eine Einstellung zum politischen Bereich geschaffen, die es dem Bolschewismus, der in seinem wesentlichen, von Marx stammenden Gehalt ja von außen hereinbrach, relativ leicht machte, in Rußland Fuß zu fassen. Doch der Russe hätte sich ebenso auch in eine parlamentarische Herrschaftsform hineinleben können, wäre Lenin nicht 1917 sein Staatsstreich geglückt.

Wenn auch Tradition und Lebensgefüh des Russen seine jetzige Regierungsform begünstigten, so waren doch nicht die historischen Umstände maßgebend, sondern die Art, wie die Revolutionäre auf sie reagierten. Die Oktoberrevolution war zugleich eine russische wie eine marxistische Revolution. Lenins Größe besteht darin, daß er nicht nur ein überragender Theoretiker, sondern, auch ein großer Praktiker des Kampfes und der Macht war. Die durchdachte Theorie der Revolution als Umsturz zum richtigen Zeitpunkt verdankt er, aber dem Marxismus und einer realistischen Einschätzung der politischen Situation und der Kräfteverhältnisse im damaligen Rußland. Diese politische Situation als letztes Glied einer überaus weitreichenden Kausalkette wird in dem vorliegenden Buch sichtbar. Das ist sein Vorteil – und sein Nachteil.

Günther Specovius