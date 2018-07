Man glaubt die Landschaften zu kennen, die Bonnard gemalt hat, in betörenden Farben, deren suggestiver Kraft der Maler selbst mißtraute, gegen die er – glücklicherweise – vergeblich anzukämpfen versuchte. "Mich hatte wohl die Farbe verführt, und ich opferte ihr unbewußt die Form", schreibt Bonnard 1913, in der einzigen Krise, in die er während eines vollkommen harmonischen und friedlichen Lebens geraten war.

Bonnard malt den Blick in die Landschaft, nicht das Panorama, er malt den Blick vom Fenster, von der Terrasse, er malt auch das Fenster, die Terrasse, den Gartenstuhl, die junge Frau, die am Frühstückstisch sitzt, den gepflegten Garten mit den Blumenrabatten, der allmählich in die Landschaft übergeht, wobei die Raumtiefe eigentümlich vernachlässigt ist, weil der Blick zwischen Nähe und Ferne nicht unterscheidet und beides auf die gleiche Ebene bringt. Es handelt sich um die Landschaft von Vernon, wo Bonnard ein Häuschen hatte, das er seinen ‚Wohnwagen" nannte.

Aber man glaubt in den Bildern die Gegend von Combrai wiederzuerkennen. "Die Luft war dort gesättigt mit der feinen Blüte einer nahrhaften und saftigen Stille, so daß ich dorthin immer mit einer gewissen Feinschmeckerei zog ... Die Sträucher hoben ihre Büschel aus malvenfarbenen oder weißen Federn, die sogar noch im Schatten blinkten von der Sonne, in der sie gebadet hatten... Frühlingsnymphen hätten sich gewöhnlich ausgenommen neben diesen jungen Huris, die in diesem französischen Garten die lebhaften und reinen Töne, der persischen Miniaturen bewahrten." Das ist die Landschaft um Combrai, die Marcel Proust im "Weg zu Swann" beschreibt und die in der Sicht, in den Farben und Schatten, in der Tönung auf seltsame Weise den Bildern Bonnards entspricht.

Die Übereinstimmung zwischen dem Maler und dem Schriftsteller geht so weit, daß manche Sätze aus Bonnards "Carnet" von Proust geschrieben sein könnten. Bonnard, der wundervolle Bilder von Frauen im Garten, im Badezimmer, unter der Lampe gemalt hat, bewundert den Charme der Frau, "weil er einem Künstler vieles über seine Kunst verraten kann". Aber Bonnard war kein Literat, sondern, wie es so schön heißt, ein Augenmensch, obgleich er viel illustriert hat, Longus und La Fontaine, unter modernen Autoren André Gide und auch Claude Anet, nicht Marcel Proust, den zu illustrieren noch keinem Maler in den Sinn gekommen ist.

Der Satz über den Charme der Frau und einige andere Tagebuchnotizen sind in der ersten, ins Deutsche übersetzten Bonnard-Monographie zitiert, die in der Kleinen Skira-Reihe ("Der Geschmack unserer Zeit") herausgekommen ist. Den Text schrieb Antoine Terrasse, er gehört zur Familie, er kennt die Lebensumstände und die Gewohnheiten des Malers, und es macht den Reiz seiner Studie, daß sie mehr biographisch als kritisch angelegt ist.

Die Reproduktionen sind um mehrere Grade besser, als man bei dem kleinen Format erwarten kann, sie geben eine ziemlich genaue Vorstellung von den "betörenden" Qualitäten seiner Farbe. Die Auswahl reicht von den linear betonten Nabi-Anfängen bis zu den letzten in flimmernde Farbpartikel aufgelösten "faschistischen" Bildern von 1945 und 1946, die in Deutschland noch kaum bekannt sind. ("Pierre Bonnard" – Biographisch-kritische Studie von Antoine Terrasse; 115 S. mit 54 Farbtafeln; 30,– DM.)

Gottfried Sello