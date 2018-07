Inhalt Seite 1 — Fußball im Dickicht der Paragraphen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hertha BSC aus der Bundesliga verwiesen

Von Horst Vetten

Eine Stunde nach Mitternacht blickten in einem Nebenzimmer des Düsseldorfer Hotels Fürstenhof etliche Herren trübsinnig auf den schalgewordenen Inhalt ihrer Biergläser. Soeben hatten sie je nach Temperament in einer Pressekonferenz den Reportern sentimentale, erbitterte oder auch kecke Antworten gegeben; jetzt hingen die Funktionäre des ehemaligen Bundesligavereins Hertha BSC den traurigen Gedanken nach, die ein Verweis aus der Bundesliga so mit sich bringt.

Das Bundesgericht hatte in zweiter Instanz die Berufung des Berliner Vereins abgewiesen und damit einen vorläufigen Schlußstrich unter die größte Fußballaffäre der Nachkriegszeit gezogen. Damit sind nunmehr fünf Vereine aus der Bundesliga abgestiegen; vier auf dem normalen Wege der sportlichen Aussonderung und neuerdings Hertha BSC per höchstrichterlichem Urteil.

Bei Hertha BSC ist geschehen, was weitverbreiteter Meinung zufolge an jedem Bundesligaort passiert: Vereinseinkäufer buhlten auf ungewöhnlichem Wege um Spitzenspieler, boten Vergünstigungen, wie sie das Bundesligastatut nicht zuläßt, bezahlten hohe Handgelder an Athleten und nicht minder stattliche Provisionen an Vermittler, führten doppelt, dreifach und überhaupt nicht Buch, täuschten den Deutschen Fußball-Bund und dessen Kassenprüfer und landeten trotz eines Jahresetats von zwei Millionen Mark in den roten Zahlen.

Mit List und Tücke haben die Berliner Vereinsführer versucht, das Unheil abzuwenden. Die Kassenprüfer des Fußball-Bundes tragen heute noch Groll darüber im Herzen, mit welcher Dreistigkeit sie hinters Licht geführt wurden, der Sport-Richter Dr. Rückert wehrte beidhändig den Versuch des vormaligen Berliner Vorsitzenden ab, die zur Sprache stehenden Vorgänge in gesamtdeutsche Bahnen zu bugsieren, und der Zorn des Anklägers Dr. Ciaessen reichte gar noch über den Urteilsspruch hinaus: Er werde sich jetzt und fürderhin niemals von listigen Vereinsführern zum Hanswurst machen lassen.

Aus dem gewaltigen Etat des Berliner Vereins kann füglich geschlossen werden, daß aus einem stattlichen Knäuel nur ein verhältnismäßig kleinerer Faden gezupft worden ist: 192 000 Mark ist das von den Prüfern entdeckte Loch groß. Gemeinhin sollte man glauben, den Deutschen Fußball-Bund hätten-die zwei Millionen Mark Jahresbudget ebenso interessieren müssen, wie die zweihunderttausend Mark, die darüberhinaus verwirtschaftet worden sind. Doch die Fußballrichter ließen es bei dem bewenden, was sie nachweisen konnten, und das reichte denn ja auch.