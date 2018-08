Die archaischen Griechen vermochten es, so erfuhr man aus dem Gespräch zwischen dem Religionswissenschaftler Karl Kerényi und dem Pfarrer Günter Abramzik, ihre Gottheiten im Bilde wahrzunehmen und sich ihnen zu nähern, ohne daß sie durch ihren Anblick vernichtet wurden. Trotzdem wichen sie der Gefahr aus, sich auf ein „Konkretum“ zu konzentrieren, das zwischen sie und das Göttliche getreten wäre und dieses ersetzt hätte. Die frühen Griechen erlagen anscheinend nicht der „Urversuchung“, wie sie jede Religionsform erleidet, sich statt an das Wesen nur an dessen Erscheinung zu klammern. Die archaischen Götterbilder waren fähig, nicht das unmittelbare Verhältnis des Du zur Gottheit zu stören, weil „ihr Sichtbares durchsichtig blieb auf ein Transzendentes hin“. Griechentum ist deshalb im Unterschied von primitiven Kulten ken Götzendienst, sondern wahre religio.

Das Göttliche, wie es das Alte und das Neue Testament verkünden, ist hingegen allein im Wort „ertragbar“. Hier haben wir den Ursprung unserer „mentalen“ Möglichkeit religiöser Erfahrung zu suchen. Der Europäer wurde hinfort immer einseitiger auf eine vergeistigte Gott- und Welterfassung hin ausgerichtet; als ein Ergebnis sind Ausdrucksformen abstrakter Kunst anzusehen.

Griechentum kann nicht wiederholt werden, weil die historischen Grundlagen nicht wiederkehren. Jedoch, eine neue Hinwendung zum Menschenbilde in der Kunst, vornehmlich in der religiös-kirchlichen unserer Tage, könnte die „durchgeistigte Leiblichkeit“ religiösen Empfindens wieder erschließen helfen, die an den Ursprüngen unserer Kultur zu finden ist. (Hier fiel das Zauberwort der neuen „Demut“.)

Das Gespräch, das Ansatzpunkte zu einer respektablen Kunstkritik erkennen ließ, zeigte keinen Gegensatz zwischen humanistischer und christlicher Sicht. W. A. K.