Polizeiaktion gegen Stehkonvent in der Frankfurter City

Frankfurt

Frankfurts Polizei kann neue Siegestrophäen an ihre Fahnen heften: Nachdem es ihr kürzlich gelungen war, einer Demonstration junger Ostermarschierer gegen die amerikanische Politik in Vietnam mit Brachialgewalt den Garaus zu machen, haben jetzt auch die „Gammler“ vor der obrigkeitlichen Gewalt kapituliert, ihr Standquartier an der Hauptwache geräumt und sich an den Marschall-Brunnen zurückgezogen. Das Zentrum der Main-Metropole ist „gammlerfrei“.

Was deutsche Touristen aus westlichen Großstädten als angenehme Urlaubserinnerung mitbringen, jene Bilder vom ungezwungenen Leben und Treiben junger Leute, die aus ihrer gegenseitigen Sympathie keinen Hehl machen – im eigenen Lande möchte man so etwas nicht haben. Da verstößt das alles gegen die „guten Sitten“. Für seinen eigenen Bereich sagt es der Frankfurter Bürgermeister Menzer, Herr aller Polizisten, hart und unerbittlich: „Diese Gammelei muß aufhören!“

Bisher war die traditionsreiche Frankfurter Hauptwache eine Insel im Verkehrsstrom der Innenstadt, Tag für Tag während der Nachmittagsstunden ein Sammelplatz für Jugendmeetings besonderer Art. Einige hundert junge Leute standen friedlich in kleinen Gruppen und parlierten sachverständig über Jazz, Beat, Mopeds, Filme und dergleichen mehr. Sie wären vielleicht im Verkehrstrubel gar nicht so sehr aufgefallen, wären nicht die Art, sich zu kleiden, und die Haartracht von der Norm abgewichen: Je nach Gruppenzugehörigkeit Lederjacken, lange weite Hosen mit „Kellerfalte“, schwarze Blazer in Überlänge und Spitzenhemden. Als Haarfrisur ist der Pilzkopf zwar nicht obligatorisch, aber sehr beliebt.

Sittlich gefährdet

Ein Anblick, der einem das Herz höher schlagen läßt, ist es nicht unbedingt. Aber auch die Jugendmode geht seltsame Wege, und über Geschmack läßt sich streiten. Frankfurts Ordnungsbeamte jedoch ließen sich durch diese Äußerlichkeiten zu kühnen Schlüssen verleiten, etwa nach dem Motto: Wer „ungewaschen und in gesuchter Form unordentlich“, ist auch sittlich gefährdet. So schwärmten denn an einem Nachmittag Anfang Juni Männer des 1. Polizeireviers in der Alten Mainzergasse in Richtung Hauptwache aus zum Schlag gegen die „Gammler“. An Erfahrungen fehlte es ihnen nicht. Im berüchtigten Bahnhofsviertel und auf „Sitten-Streifen“ hatten sie im Umgang mit Kriminellen und Verwahrlosten Routine und Meriten erworben. Und kurz und bündig wurden sie mit den Teenagern fertig.