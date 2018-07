Ein Theaterintendant ist ein „aufgeklärter Despot“, wenn man seine Machtvollkommenheit verfassungsgeschichtlich definieren will. Seine „drei Freiheiten“ – zu engagieren, zu entlassen und den Spielplan zu bestimmen – benötigt er, weil ausschließlich der Intendant die Verantwortung für das künstlerische Gesicht seiner Bühne zu tragen hat.

Es ist allerdings eine „Despotie auf Zeit“. Bei Vertragsende spätestens, also nach drei, sechs oder sieben Jahren (falls es sich noch nicht um einen prominenten „Lebenslänglichen“ handelt), meistens schon vorher, wenn die Vertragsverlängerung für den Intendanten zur Diskussion steht, da erweist es sich, daß er das ungeschützteste Mitglied von städtischen oder staatlichen Bühnen ist. Gewerkschaftliche Sicherungen, wie sie die „Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger“ für jeden Schauspieler und jeden Techniker erstritten hat, für den Intendanten gibt es so etwas nicht. Wehe ihm, wenn er auf der „Arbeitgeber“-Seite nicht den Anschluß an die nächste Intendanz findet.

Neuerdings mehren sich die „Fälle“, in denen den Bühnenleitern nicht etwa von Parlamentariern, sondern von Regisseuren in die Verantwortung gepfuscht wird. An der Berliner Freien Volksbühne hat unlängst zum zweitenmal ein Spielleiter die Regie kurz vor der Premiere niedergelegt, weil er anscheinend den künstlerischen Einspruch des Intendanten Erwin Piscator nicht hinnehmen wollte.

Voriges Jahr handelte es sich um Willy Trenk-Trebitsch und die Uraufführung der „Mohrenwäsche“ von Asmodi, jetzt um Robert Freitag, der wegen anderweitiger Verpflichtungen abreiste und nicht wiederkam, als Piscator den angesetzten Premierentermin für Sartres „Nekrassow“ hinausschob, weil ihm die Inszenierung noch nicht probenreif erschien. Über die von Piscator selber zu Ende geführten Proben und dabei angeblich vorgenommene „Eingriffe in die Regieführung“ haben die Beteiligten einander widersprechende Erklärungen abgegeben.

Wie dem im einzelnen auch sei: Gegen solche schlechten Sitten muß an einen guten Brauch erinnert werden. Als Gustaf Gründgens Intendant der Preußischen Staatsschauspiele in Berlin war, kam es öfters vor, daß Presse- und Ehrengäste die Einladungskarten bereits in der Hand hatten, als ihnen ein roter Zettel ins Haus geschickt wurde: die Premiere sei aus technischen Gründen um eine Woche verschoben worden. Tatsächlich war Gründgens auf eine der letzten Proben gekommen, hatte den Leistungsstand als ungenügend befunden und sich dann selber in die Probenarbeit gestürzt, um doch noch eine dem Ansehen des Hauses würdige Premiere zu erarbeiten. Beteiligte bestätigen, daß Gründgens, wenn er’s für richtig hielt, auch schonungslos „uminszenierte“. Der Öffentlichkeit gegenüber war er ja auch für die von ihm engagierten Regisseure verantwortlich.

Während seiner Hamburger Intendantenzeit mußte es dann sogar ein Gründgens hinnehmen, daß ein Gastregisseur dem Hausherrn (und seinen Beauftragten) gegenüber die absolute Alleinherrschaft des Spielleiters beanspruchte. Nicht nur Schauspieler sind also Opfer solcher Regisseure (die sich keine Rollenauffassung mehr „anbieten“ lassen, sondern alles in die eigene Preßform zwängen). Wenn das so weitergeht, dann können auch die Intendanten nicht mehr für das verantwortlich gemacht werden, was in ihren Theatern geschieht. Wehret den Anfängen! Jac