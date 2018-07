Klassischer Urlaub

Edgar Wallace, Agatha Christie, Ian Fleming, Peter Cheney und Carter Brown haben Konkurrenz bekommen. Ihre einzigartige Position, die sie mittels ihrer handlich-handfesten Schreibprodukte, den Taschenkrimis, auf dem Gebiet der Ferienlektüre behaupten, scheint bedroht. Und zwar durch den blinden Passagier Artur Gordon Prym von E. A. Poe, durch Theodor Fontanes Berliner Fabrikantengattin Jenny Treibel, durch den römischen Schriftsteller Petronius, durch Alphonse Daudet, Guy de Maupassant und italienische Novellisten aus der Zeit der Renaissance. Hier die klassische Urlaubslektüre: der Kriminalroman, da der „Urlaubs-Klassiker“: eine Modeschöpfung in Taschenbuchformat aus dem Ullstein-Verlag. Mit dem Beiwort Urlaub versehen, sieht man förmlich den Staub von den dekorativen und sorgfältig hinter Glas gehaltenen leinen- oder ledergebundenen Klassikerausgaben fallen. Der ehrwürdige Klassiker bekommt einen angenehmen Schuß Leichtigkeit, ja geradezu etwas Liederliches: Aus den häufig geknickten Seiten rieselt Seesand; er wird im Strandkorb, im Liegestuhl auf dem Bademantel gelesen. Empfindlichen Gemütern mag hier das Wort „konsumieren“ einfallen. Und in der Tat, der Urlaubs-Klassiker hat alle Eigenschaften eines Konsumgutes; er soll „amüsant, spannend, heiter oder abenteuerlich“ sein, den Geschmack des auf Unterhaltung bedachten Ferienpublikums befriedigen. Vor allem aber auch die Geduld des Lesers nicht überfordern; die Auswahl dieser Taschenbuch-Reihe wurde nicht zuletzt unter diesem Aspekt getroffen. Keiner der sechs bisher erschienenen Bände überschreitet in seinem Umfang den eines schmalen flexiblen Taschenbuches, das sich gut verstauen und leicht verdauen läßt.

Wohin mit dem Kleingeld?

Wenig Ehre widerfährt den ausländischen Münzen, den Schillingen, Peseten, Francs, Lira, Drachmen, Rappen und Groschen, die Touristen aus dem Süden heimbringen. Pfennigfuchserei macht sich nicht bezahlt, denn das Kleingeld wird entweder überhaupt nicht oder aber zu einem Kurs zurückgetauscht, der unter dem des Papiergeldes liegt. Was also tun mit den Münzen, wenn alle Postkarten geschrieben, der Reiseproviant gedeckt und die Andenken wenig verführerisch sind? Verspielen? Verschenken? Oder dem Zollbeamten eine Handvoll Trinkgeld geben? Das wäre wiederum Bestechung – aber das könnte dem Grenzgänger noch teurer als der Wechselkurs zu stehen kommen. Also wohin? Aufheben für die nächste Reise.

Ungarische Flitterwochen

Die angeblich vergnüglichsten Wochen ihres Ehestandes können frisch verheiratete Paare um zehn Prozent billiger in Ungarn verbringen, wenn sie innerhalb von drei Monaten nach ihrer Heirat ein Pauschalarrangement mit Vollpension buchen. Das Deutsche Reisebüro preist diese Hochzeitsreisen unter dem Motto an: „In Ungarn flittert man billiger.“