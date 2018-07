Ab 1. Juli 1965 erhöht sich die Versicherungspflichtgrenze für Angestellte von 1250 Mark Monatseinkommen auf 1800 Mark. Nach Schätzungen des Bundesarbeitsministeriums werden damit 880 000 Angestellte zusätzlich von der Versicherungspflicht erfaßt. Wer von diesen Angestellten das 50. Lebensjahr vollendet hat, oder bis zum Ende dieses Jahres mit Wirkung vom 1. Juli 1965 eine gleichwertige Lebensversicherung abschließt, wird auf Antrag vom Versicherungszwang befreit. Damit stehen viele vor einer ebenso wichtigen wie schwierigen Entscheidung.

Was ist ratsamer, eine Lebensversicherung abzuschließen oder sich der Vorzüge der Rentendynamik und der „Staatsgarantie“ zu sichern?

Soweit bereits Ansprüche in der gesetzlichen Rentenversicherung erworben sind, wird es meistens ratsam sein, bei der Entscheidung einen Rentenberater hinzuzuziehen. Wird jedoch jemand vom Versicherungszwang erfaßt, ohne bereits Mitglied der gesetzlichen Rentenversicherung gewesen zu sein, müssen einige grundsätzliche Erwägungen angestellt werden. Beide Versicherungsformen haben nämlich ihre Vorteile und Nachteile.

Der Vorteil der Lebensversicherung liegt darin, daß die vereinbarte Versicherungssumme einschließlich der Dividendenanteile auch im Todesfall zur Auszahlung kommt, also den Erben zufällt, während die Beitragsleistung an die Rentenversicherung verloren ist, wenn der Versicherte vor Rentenbeginn stirbt und keine anspruchsberechtigten Hinterbliebenen (Witwen, Waisen) hinterläßt. Wichtig ist auch, daß es zur Befreiungsversicherung genügt, den derzeitigen Höchstbetrag zur Rentenversicherung in Höhe von 168 Mark als gleichbleibende Prämie zu vereinbaren, wobei im allgemeinen davon ausgegangen werden kann, daß der Arbeitgeber ebenso wie zur Pflichtversicherung auch zur privaten Versicherung die Hälfte des Anteils übernimmt.

Der Beitrag von 168 Mark ergibt sich aus dem derzeitigen Beitragssatz in der Rentenversicherung (14 Prozent) und der diesjährigen Beitragsbemessungsgrenze. Da diese Beitragsbemessungsgrenze mit der Einkommensentwicklung steigt, wird der Beitrag zur Rentenversicherung jährlich höher. Der Höchstbeitrag betrug 1958 noch 105 Mark und wird 1966 bereits 182 Mark betragen. Welche Lebens Versicherungssumme mit 168 Mark erreichbar ist, zeigt die von dem Kölner Ver-

sicherungsmathematiker Dr. Heubeck veröffentlichte nachstehende Übersicht:

bis zum Alter von