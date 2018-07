Von Josef Müller-Marein

Um die Schallplatte – belobt und angezweifelt – drehte sich ein Gespräch, das im Hamburger Direktionsgebäude der „Deutschen Grammophon“ fachkundigen Gästen vorgeführt wurde, nachdem es auf Tonband genommen und vom Berliner Rias-Sender ausgestrahlt worden war. Zwei der Teilnehmer waren anwesend: Hans Rutz von der „Grammophon“ und Dr. Langner vom Norddeutschen Rundfunk.

Aber am eindrucksvollsten klang, was der Dirigent Joseph Keilberth bei dem Band-Gespräch zu sagen hatte. Nicht so, daß er die klügsten Bemerkungen gemacht hätte, nein, er trug sie jedoch mit Festigkeit, Temperament und manchmal in humorvollen Wendungen vor. Er war – so möchte man sagen – „am meisten da“. Auch schien er unter lauter Gläubigen der einzige Zweifler.

Von Keilberth kam das Wort, daß die Schallplatte nichts anderes als eine Verkleinerung der musikalischen Wirklichkeit sei. Und sein Beispiel lautete, der Konzertbesucher gleiche dem Menschen, der den freien, großen Blick auf ein Bergmassiv genießt, der Schallplattenfreund aber dem, der an den Andenkenstand tritt und eine Postkarte ersteht – als Souvenir.

Daß beim Behagen an der Schallplatte die Freude der Erinnerung an den Konzertsaal mitwirke, wurde von den anderen Gesprächspartnern nicht bestritten. Doch tut man wahrscheinlich besser daran, diesen Satz einfach umzukehren. Denn nennt man die Schallplatte schon eine „musikalische Ansichtskarte“, so kann man genau so gut sagen, daß sie, anstatt ein Souvenir, eine Anregung sein kann, die noch unbekannte „Wirklichkeit“ aufzusuchen. Oft ist es zunächst der Rundfunk, der nach dem Motto „Wer vieles bringt..dem musikalischen Menschen die Bekanntschaft mit Werken vermittelt, die ihm „irgendwie etwas sagen“ und die er nun, vielleicht sogar in einer bestimmten Interpretation, selber zu besitzen wünscht. Das Funkgerät hat mit dem Plattenapparat das „kleine Format“ der Tonwiedergabe gemein, aber die Schallplatte hat den Vorzug der Wiederholbarkeit, je nach des Besitzers Wunsch und Stimmung. Daraus ergibt sich genauere Kenntnis des Werks, und diese läßt den Hörer danach verlangen, das Stück auch in natura also im Konzertsaal oder Opernhaus, zu erleben.

Dasselbe trifft nicht nur für bestimmte Werke, sondern oft auch für bestimmte Interpreten zu. So sieht man bei den Festwochen der Hamburgischen Staatsoper regelmäßig Besucher, die bis dahin nicht zu den Stammgästen des Hauses gehörten; sie sind nur einem prominenten Sänger zuliebe erschienen, den sie von der Schallplatte her kennen. Daß alle solche Anregungen einander nicht behindern, sondern ergänzen und unterstützen – daran zweifelte in der Diskussion niemand.

In diesem Gespräch wurde die Schallplatte aber auch „Vergrößerung“ genannt – etwa im Sinne jener künstlerischen oder wissenschaftlichen Photographie, die uns Bilder oder Plastiken aus hohen Kathedralen sichtbar macht, welche dem Auge des Besuchers unmöglich wahrnehmbar sind. Das musikalische Beispiel, das der Diskussionsleiter Matzner lieferte, war frappierend: Letzter Satz der „Neunten“ von Beethoven. Darin eine Tenorsolostelle, der kein Mensch im Konzertsaal genau zu folgen vermag. Eine geschickte Mikrophonaufstellung, und das Problem ist mitten im Strom des Orchesters und des Chors gelöst; sozusagen Nahaufnahme des Details.