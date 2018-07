Inhalt Seite 1 — Stapellauf in Bochum Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hildegard Brücher

Wenn es regnet – und es regnete, als ich dort war – sieht das Baugelände der Ruhruniversität, im Volksmund auch „Beton-Uni“ genannt, wie eine Schiffswerft aus, in der drei supermoderne Ozeanriesen kurz vor dem Stapellauf auf dem Trockendock liegen. Nicht einmal die Riesenkräne fehlen, und die Arbeiter tragen beim Nieten und Schweißen in luftiger Höhe Sturzhelme wie Werftarbeiter.

Man sagt, es handle sich um Europas größte Baustelle. Und selbst, wenn es nur die drittgrößte wäre: sie ist gigantisch. Hundert Millionen Mark wurden in einem Jahr hineingebaut, auch das ist ein Rekord. Jetzt wird mit dem Bau von fünf typisierten Institutsgebäuden begonnen, die nach dem Fahrplan bereits in eineinhalb Jahren fix und fertig dastehen sollen. Ohne hochdifferenziertes teamwork ist eine solche Mammutbaustelle gar nicht denkbar.

Eine recht symbolische Sache: Diese äußere Baustelle könnte Modell stehen für die 58 Herren und zwei Damen, die, fast durchweg im akademischen Jünglingsalter um die vierzig herum (der Benjamin gar ist Jahrgang 1932), begonnen haben, die innere Baustelle der Ruhruniversität zu beziehen. Was haben sie sich vorgenommen? Ihr Grundgesetz ist die bekannte Denkschrift des Gründungsausschusses, die wiederum sich ziemlich getreu an die Empfehlungen des Wissenschaftsrates gehalten hat: Auflösung der Fakultäten, interdisziplinäre Institute, Abbau der Hierarchien an allen Ecken.

Ein wenig hat seither der bekannte Zeit-Zahn auch an diesem fortschrittlichen Dokument genagt, und um einige der ursprünglich geplanten Reformen ist es wieder stiller geworden. Die Problematik der „Einheit von Forschung und Lehre“ wurde neuerlich ausgeklammert (beziehungsweise als unumstößlich wieder eingeklammert).

Aber immerhin: die Grundpositionen wurden gehalten – als „gemäßigt reformfreudig“ werden sie von Kultusminister Professor Mikat wahrheitsliebend definiert. Man sei beileibe keine „Gegenuniversität“, beschwichtigt Professor Wenke, dem diese neue Universität als spiritus rector und Gründungsrektor viel zu verdanken hat. Manchmal klingt das wie Trost und Entschuldigung zugleich.

Das „Schiff“ für die technischen Wissenschaften (Studienbeginn 1967) liegt wie eine schutzsuchende kleine Schwester neben dem bisher noch nicht ganz legitimen großen Bruder Geisteswissenschaften, aber durchaus in Sicht- und in Denkweite.