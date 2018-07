Inhalt Seite 1 — ZEIT-Berichte aus der Forschung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bergbau auf dem Mond

Die Entwicklung von Methoden zum Abbau der Bodenschätze des Mondes ist das Ziel eines Forschungsprojektes, das soeben bei der amerikanischen Bergbaubehörde angelaufen ist. Es wird von der Weltraumbehörde NASA finanziert.

Die Forschungsgruppe will die Möglichkeiten zur Gewinnung, Verarbeitung und Verwendung von Bodenschätzen des Mondes, für Bau, Versorgung und Betrieb bemannter Mondstationen untersuchen. Insbesondere interessiert man sich für die Verwendungsmöglichkeiten lunarer Materialien als Schutz gegen Sonnen- und Raumstrahlen sowie als Treibstoff für Mondfahrzeuge.

Problematische Do-it-yourself-Diagnose

Eine Methode, die es Frauen ermöglicht, Gebärmutterabstriche zur Krebs-Früherkennung an sich selbst vorzunehmen, wird gegenwärtig in einer New Yorker Klinik erprobt.

Auf einfache und schmerzlose Art lassen sich mit einem in Dänemark entwickelten Plasticinstrument ohne ärztliche Hilfe Zellen aus der Cervix entnehmen. Der Apparat wird dann zur pathologischen Untersuchung an ein Labor geschickt.

Sollte sich dieses Verfahren als brauchbar erweisen, dann dürfte seine allgemeine Verbreitung zu einem erheblichen Rückgang der zu spät erkannten und daher nicht mehr heilbaren Unterleibskrebserkrankungen führen. Denn die Empfehlung der Krebsberatungsstellen, gelegentlich einen Gynäkologen aufzusuchen, um sich präventiv auf karzinöse Veränderungen der Gebärmutter hin untersuchen zu lassen, befolgen gegenwärtig nur sehr wenige Frauen.