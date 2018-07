Stradivaris Geigen wurden oft kopiert, mitunter sogar mit Hölzern gleichen Alters, wie sie der Cremoneser Geigenbauer um 1700 verwendete. Doch der besondere Klang der Meistergeigen Stradivaris konnte nie erreicht werden. Während man bisher einen besonderen Firnis für eine wesentliche Ursache des geschätzten Stradivari-Klangs hielt, wies der bekannte New Yorker Geiger John Chipura in einem Artikel der amerikanischen Zeitschrift „Interim“ zum erstenmal darauf hin, daß Stradivari in seinen Meisterjahren das Holz der Resonanzkörper seiner Geigen mit einer auffallend roten Leimfarbe bestrich.

Als Pigment soll Stradivari die in Süditalien bei der Stadt Pozzuoli in der Nähe des Vesuvs geförderte Puzzolan-Erde verwendet haben. Puzzolane sind glasige Silikatgesteine, die zu einem Viertel aus wasserlöslichem Siliziumdioxyd bestehen und außer Calcium-, Magnesium- und Aluminiumoxyd beträchtliche Mengen Eisenoxyd enthalten, dem sie ihre tief rotbraune Farbe verdanken. Feingepulvert und mit Kalk und Wasser angerührt, erhärten die Puzzolane wie Zement. Seit der Erfindung des billigen Portlandzements im Jahre 1756 werden sie nur noch als veredelnde „hydraulische Zuschläge“ verwendet, die den Zement wasserdicht und salzwasserbeständig machen. Vorher dienten sie jedoch nicht nur als Naturzement, sondern in Verbindung mit Leim auch als vorzügliches Holzkonservierungsmittel. Allein schon deswegen lag es nahe, sie auch in den Geigenbau zu übernehmen.

Es ist einleuchtend, daß die Puzzolane, die in den Poren des Holzes abbinden und erhärten, die Resonanzfähigkeit des Holzes erhöhen können. Chipura weist darauf hin, daß die frühen Geigen Stradivaris den gleichen gelblichen Farbton haben wie die seines Lehrers Amati. Bald nachdem Stradivari zum erstenmal die rötliche Leimfarbe erprobt hatte, veränderte er auch das Format der Resonanzkörper; er machte sie etwas größer und länger. Chipura glaubt, daß Stradivari gezwungen war, diese Veränderung vorzunehmen, um den schwingenden Luftraum der veränderten Resonanzfähigkeit des Holzes anzupassen. H. J. Zickert