Von Vitus Dröscher

In zunehmendem Maße wenden sich Psychologen und Psychiater dem Studium des Tierverhaltens zu. Tiere lassen sich unter Laboratoriumsbedingungen beobachten und ihre Verhaltensweisen sind von relativ einfachen Instinktmustern geprägt. Doch lassen sich die Erfahrungen aus solchen Beobachtungen überhaupt für die Erforschung des unvergleichlich viel komplexeren und keineswegs nur instinktiv gesteuerten menschlichen Verhaltens auswerten? Gewiß würde niemand auf die Idee kommen, die aus Tierexperimenten gewonnenen Resultate direkt auf den Menschen zu übertragen. Indessen verhelfen sie dazu, Modelle einer Triebtheorie zu entwerfen und die Vorformen des noch weitgehend ungeklären Sozialverhaltens verstehen zu lernen. Auf der Suche nach solchen Vorformen hat Professor Detlev Ploog interessante Beobachtungen an Totenkopfaffen gemacht, über die unser Mitarbeiter berichtet.

Mütter haften für die Dummheiten ihrer Kinder. Dieser Grundsatz unseres Strafgesetzbuches findet auch im Reich der Totenkopfaffen Anwendung.

Übeltäter war der vier Wochen junge Wastl, der, knapp doppelt so groß wie ein menschlicher Daumen, festgeklammert auf dem Rücken seiner Mutter ritt. Aus purer Unkenntnis der äffischen Sitten berührte er mit einer Hand den Boß des Trupps. So etwas gehört sich für diese Tiere ebensowenig, wie unsereiner den Bundeskanzler am Jackett ziehen darf. Und so geschah das Überraschende: Der in seiner Würde verletzte Affenboß drohte nicht etwa dem Kind, sondern dessen Mutter.

Das Gesellschaftsleben der Totenkopfaffen, die in Gruppen zu mehreren hundert Tieren die Galeriewälder längs der großen Flußläufe des Amazonas- und Orinoko-Stromgebietes bevölkern, steht unter festen Gesetzen. Jedes Kind muß erst zum richtigen Verhalten in der Gemeinschaft erzogen werden. Professor Detlev Ploog, Abteilungsleiter an der zur Max-Planck-Gesellschaft gehörenden Deutschen Forschungsanstalt für Psychiatrie in München und seine Mitarbeiterin Sigrid Hopf untersuchen gegenwärtig diesen Affen-Knigge im Labor.

In den ersten vier Lebenswochen ist dem Kind noch alles erlaubt. Es sitzt immerzu auf der Mutter und ist praktisch ein „fester“ Bestandteil von ihr. Von der fünften Lebenswoche an muß sich zunächst nur die Mutter mit Erziehungsmaßnahmen unbeliebt machen. Sie bringt dem Kleinen bei, daß er nicht immer an ihrem „Rockzipfel“ hängen darf. Über ein volles Jahr lang muß sie ihr Kind mit sich ständig steigernder Strenge entwöhnen. Dazu gehört ein reguläres Exerzitium: Die Mutter streift ihr Kind ab und schiebt es von sich. Kurz danach lockt sie es durch Rufe zu sich heran. Aber sobald es kommt, weicht sie ihm aus. So geht das mehrere Male hin und her, bis sie ihm endlich das Trinken gestattet.

Erst wenn das Affenkind acht Wochen alt ist, wird es zum erstenmal für seine Streiche selbst verantwortlich gemacht. Von da an droht ihm der Boß mit ständig zunehmender Häufigkeit und Schärfe. Er zeigt die Zähne, faucht es an, fährt barsch auf den Frechdachs los oder fegt ihn mit einer Handbewegung beiseite. Die schlimmste Erziehungsmaßnahme ist ein unblutiger Strafbiß. Er zwickt zwar nur, aber die moralische Wirkung ist eine ungeheure: Schreiend saust der Kleine davon.