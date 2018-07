Die Brüsseler Börse und belgische Großbanken haben eine neue Anleiheform gutgeheißen: die Kundenanleihe. Ein Antwerpener Kaufhaus leiht sich Geld bei seinen Kunden. Es handelt sich um eine Anleihe von 80 Millionen belgischer Franken, aufgelegt in Stücken von 80 000 Inhaber-Schuldverschreibungen zu je 1000 Franken.

Diese neue Anleiheform ist ein Geburtstagsgeschenk: Das Kaufhaus wurde soeben achtzig Jahre alt. Wer hier für 50 BF Ware einkauft, bekommt eine Rabattmarke im Wert von 5 Francs. Diese Marken klebt man in ein Heftchen, bis man 196 Marken, das sind 980 belgische Francs, beieinander hat. Dagegen kann man nun, wenn man will, eine Schuldverschreibung im Wert von 1000 Francs eintauschen.

Diese Kundenobligationen bringen einen festen Zins von jährlich 6 1/2 Prozent vor Abzug der Kapitalertragsteuer. Um aber den Papieren „einen Hauch von Aktie“ zu geben, erhalten ihre Inhaber einen weiteren, zusätzlichen Zins, der 10 Prozent jener Bardividende beträgt, die jeweils vor Fälligkeit des Jahreskupons von der ordentlichen Gesellschaftsversammlung beschlossen wird.

Erstmalig wird der Jahreskupon am 1. Juli dieses Jahres – und dann an jedem folgenden 1. Juli – fällig. Die Kaufhauskunden und Anleihegläubiger werden also schon bald Bargeld sehen. Am 1. Juli 1971 schließlich wird die erste von fünfzehn Rückzahlungsjahresraten ausgelost.

Die Antwerpener Kaufhausidee wäre ein erstklassiger Werbetip auch für deutsche Warenhäuser, wenn – ja, wenn unsere Gesetze anders wären. Das Auflegen einer Kaufhausanleihe würde nämlich sicherlich gegen irgendeinen Paragraphen unseres Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb verstoßen. Vor allem aber gestattet unser Rabattgesetz die Ausgabe von Rabattmarken nur im Wert bis zu 3 Prozent der Einkaufssumme, und weiter nichts. tza