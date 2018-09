Die größte deutsche Zechengesellschaft, die Gelsenkirchener Bergwerks-AG, Essen, muß aus ihren Bemühungen um eine bessere Unternehmensstruktur ein bitteres Fazit ziehen. Auf die Konzeption der Verwaltung, einen modernen Energiekonzern mit einem lebensfähigen Bergbau und einer zukunftsträchtigen Mineralölgesellschaft zu schaffen, sind düstere Schatten gefallen. Denn bei der GBAG stimmen heute weder die Kohlen, noch ist die Rechnung mit dem Öl aufgegangen!

Noch nie war denn auch der Tenor in den Kommentaren der Verwaltung so pessimistisch wie in der diesjährigen Pressekonferenz. Noch vor Jahresfrist hatte Vorstandsvorsitzender Hans Dütting zuversichtlich geglaubt, Grund zu optimistischen Prognosen zu haben. „Ende des Jahres sind wir über den Berg“, hieß es damals. Das war ein schwerer Irrtum.

Die umfangreichen Zechenstillegungen – der Essener Konzern hat seine Förderung seit Beginn der Kohlenkrise mehr als dreimal so stark verringert wie der Ruhrdurchschnitt – haben die gravierenden Absatzsorgen der Gelsenbergzechen nicht aufzuhalten vermocht. Die Kohle der größten deutschen Bergwerksgesellschaft lebt bei jetzt rapide ansteigenden Haldenbeständen so gerade noch am Rande der Rentabilität. Schlimmer sieht es sogar noch beim Öl aus; das zweite Bein des Unternehmens, ursprünglich gedacht als Entlastung für das erste, hat sich als noch weniger standfest erwiesen. Das liegt nicht nur an dem völlig deroutierten Heizölgeschäft. Die Mineralöl-Tochter, Gelsenberg-Benzin, arbeitet mit „roten Zahlen“. Es gäbe allerdings zur Zeit keine Gesellschaft in Deutschland, die auf Grund der ruinösen Preise beim Heizölabsatz besser abschneidet, hieß es in der Essener Pressekonferenz ... Aber zusätzlich erschwert wird die Situation der GBAG durch die langfristigen Bindungen an die Mobil Oil, den Partner aus ölarmen Zeiten, der das Essener Unternehmen mit teurem – zu teurem – Rohöl versorgt. Das könnte in der Tat zum Krebsschaden der Gesellschaft werden.

Zwar sind die Bemühungen um die eigene Rohölbasis – für deren Ausbau in Libyen der Konzern bisher 188 Millionen Mark, davon 118 zu Lasten der Jahresergebnisse, aufgewendet hat – planmäßig verlaufen. In diesem Jahre kommen erstmals 1,2 Millionen Tonnen „eigenes“ Rohöl zum Einsatz. Damit sind zweifellos Kostenvorteile verbunden. Aber diese Menge ist natürlich nur ein Bruchteil des Bedarfes.

Eine Neuregelung der weiteren Zusammenarbeit mit der Socony-Gruppe sollte ein im vergangenen Jahr ausgearbeitetes Vertragswerk bringen, das ausgerechnet von den Schicksalsgenossen im Revier zu Fall gebracht worden ist: Als Gegenleistung für eine Revision der für die GBAG nachteiligen Bestimmungen des seinerzeit unter ganz anderen Marktverhältnissen abgeschlossenen Vertrages war man in Essen bereit, den Amerikanern eine 29prozentige Beteiligung an Deutschlands größter Treibstoffgesellschaft, der Aral AG, einzuräumen. Die GBAG kontrolliert 58 Prozent des Aral-Kapitals, davon bereits 11 Prozent treuhänderisch für Socony. Die Mitaktionäre bei Aral, die Hibernia und Wintershall, hatten jedoch etwas gegen einen „so starken Einfluß der Amerikaner“ und haben „Nein“ gesagt. Damit sitzt die GBAG nach wie vor auf den alten Mobil-Oil-Verträgen fest. „Wir werden alles daran setzen, diese oder eine ähnliche Lösung dennoch zu erreichen“, heißt es jetzt im Essener Vorstand, wo man die Überraschung über die Haltung der Hibernia nur mühsam verwinden kann; aber – lebenswichtig ist die Lösung dieses Problems schließlich nur für die GBAG.

Nmn