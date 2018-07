Deutsche Spießergeselligkeit, vergessener Mord und stets erhaltene Gemütlichkeit, dieses Panoptikum einer deutschen Kleinstadt verbirgt sich hinter dem harmlos klingenden Titel des neuesten Hörspiels von Kay Hoff, „Bödelstedter Würstchen“, einem „deutschen Bilderbogen in Stimmen“.

Bödelstedt feiert sein 675jähriges Jubiläum. Der Lehrer und Heimatvereinsvorsitzende verliest die Festschrift, in der als besonderer Reiz der Stadt die „gelungene Synthese zwischen alt und neu“ gepriesen wird. Wie diese Synthese aussieht, verraten die immer wieder den Lehrer unterbrechenden Monologe Bödelstedter Einwohner. Der Lehrer selbst, der damals nie ohne Parteiabzeichen auf die Straße ging und „Deutsche Leitsätze“ schreiben ließ („Der Starke hat das Recht in seinen Stiefeln“) – er war und ist „ein Idealist, das kann man wohl sagen“. Der Kolonialwarenhändler, einst Stahlhelmer, dann SA-Mann, träumt immer noch von „kerniger deutscher Soldatenfaust“.

Diese Figur ist Kay Hoff doch etwas zu undifferenziert geraten, weil sie allein aus der, Vergangenheit lebt – und weil der Autor die interessanten und nicht weniger gefährlichen Modifikationen übergeht, die dieser Typ heute erfahren hat. Weit besser ist Hoff der angetrunkene Redakteur der Lokalzeitung gelungen (Glanzrolle für Joachim Teege): Während des Krieges nach Bödelstedt u.k. gestellt, wollte er hoch hinaus, träumte von einer Karriere beim Völkischen Beobachter oder im Propagandaministerium und hofft noch immer auf einen Freund von der Reichspresseschule, der ihn heute beim Fernsehen unterbringen soll.

Er schweigt – wie jeder in Bödelstedt – über einen Mord im Jahre 1933 (der Tote war ohnedies nur Kommunist). Aber er weiß heute, daß es bei den Nazis auch einige trübe Punkte gab: „Rosenberg gelesen und den anderen Käse – ich meine, wir wollen das ruhig zugeben, da war auch Käse dabei. Aber die Idee, also die Grundidee, da kann mir keiner was sagen, das war sauber und anständig.“ Und er hatte damals hochfeine Reportagen geschrieben, „ehrlich, die können sich heute noch sehen lassen, wenn auch die Tendenz – das würde ich heute natürlich nicht mehr so schreiben“.

Weiterhin im Bilderbogen: Der Metzgermeister, der 1945 noch vor der Kapitulation aus Angst seinen Hund töten lassen mußte (er selbst konnte es nicht), weil der, gut dressiert, nur fraß, wenn man sagte: „Ist vom Arier“ – und jede Nahrung verweigerte, wenn man schrie: „Ist vom Jud!“ Der Hund mußte sterben, denn ... „daß die Juden nun wieder Menschen sein sollten wie andere auch, das hat man sich damals schon denken können, nicht – Goebbels hatte selbst gesagt, daß sie Rache nehmen wollten.“

Was diese und andere Figuren in Kay Hoffs deutschem Bilderbogen heute tun, ich hätte es gern etwas ausführlicher erfahren. Der Metzgermeister, dem einst die SA-Uniform so gut stand, ist jetzt, so viel wird verraten, Stadtrat einer demokratischen Partei. Man konnte es sich denken. Aber welcher Partei? Ach, so genau muß die Auskunft nun leider auch wieder nicht sein. Diese Bödelstedter Figuren finden ihre politische Heimat in jeder unserer staatstragenden Parteien.

Rufus