Große Pläne hat Deutschlands größter Kautschukverarbeiter, die Continental Gummi-Werke AG, Hannover. Die Unternehmensleitung, die sich auf der letzten Hauptversammlung gegen den Vorwurf allzu vorsichtiger Kapazitätserweiterungen zur Wehr setzte, möchte in den drei Jahren bis 1967 rund 300 Millionen Mark investieren. Das ist beträchtlich mehr als in den vergangenen Jahren, in denen durchschnittlich 50 Millionen Mark in die bestehenden Fabriken „gesteckt“ wurden.

Der Kurswechsel im Hochhaus am Königsworther Platz kommt nicht von ungefähr. Die Fertigungskapazitäten waren „zum Teil über Gebühr voll ausgelastet“ und Lieferzeiten haben ein schnelleres Umsatzwachstum verhindert. Derweil gelang es den Ausländern, insbesondere den amerikanischen Großkonzernen, immer stärker auf dem deutschen Markt Fuß zu fassen. Besonders im Erstausstattungsgeschäft für Personenkraftwagen, für das heute 70 Prozent der Pkw-Reifen geliefert werden, haben die Amerikaner einen Einbruch erzielt.

Conti-Gummi wird nun nicht nur im Reifengeschäft mehr tun – das neue Werk in Korbach soll in diesem Jahr und die Fabrik in Hannover-Stöcken im nächsten Jahr anlaufen –, sondern will wohl auch in die Kunststoffproduktion tiefer eindringen. Nach Ansicht des Vorstandes entspricht der Marktanteil auf diesem Gebiet noch nicht der Bedeutung des Unternehmens. Ob man deshalb vorgeschlagen hat, den Vorstandsvorsitzenden des drittgrößten deutschen Chemiekonzerns BASF, Dr. Bernhard Timm, in den Aufsichtsrat zu wählen? Alles spricht dafür. Sicherlich erwartet man davon Impulse für einen Fabrikationsbereich, in dem tätig zu werden, die deutschen Gummifabriken bislang zögerten. Künftig bieten sich möglicherweise Gemeinschaftsgründungen im Chemiefaserbereich an, wie sie vom amerikanischen Gummikonzern Firestone und der italienischen Chemiefaserfirma Chatillon kürzlich vorexerziert wurden. Auch könnte man an Fabriken für Synthesekautschuk denken.

Doch ob sich diese Spekulationen realisieren oder nicht, die Aktionäre der Conti können zuversichtlich in die Zukunft blicken. Die Reifenproduktion, die etwa 60 Prozent des Umsatzes von 1,04 Milliarden Mark ausmacht, wird mit der Zunahme der Kraftfahrzeuge weiterwachsen. Und das Ersatzreifengeschäft, an dem besser verdient wird, als bei der hart umkämpften Erstausstattung, wird immer mehr an Bedeutung gewinnen und die Gewinnmargen aufbessern, die durch die schnell steigenden Personalkosten immer wieder eingeengt werden.

Die Zukunftsaussichten für die Conti sind also auch bei einer Stagnation in der Automobilerzeugung gut. Die 18prozentige Dividende wird in den nächsten Jahren sicher nicht gefährdet sein. In jedem Jahr ist es dem Unternehmen gelungen, durch Sonderabschreibungen auf die Anlagen und die Warenvorräte stille Reserven zu legen. Sie dürften im vergangenen Jahr kaum geringer gewesen sein als der Ausschüttungsbetrag von 25 Millionen Mark. Erst bei einer Besserung der Lage auf dem Kapitalmarkt werden die Aktionäre zur Kasse gebeten, um die geplanten Investitionen zu finanzieren.

W. W.