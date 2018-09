Von Willi Bongard

Berlin, Friedrichstraße – Der Besucher aus Westdeutschland, der dem volkspolizeilichen Kontroll-Labyrinth glücklich entronnen ist und aus der beklemmenden Düsternis der Bahnhofshalle ins Helle unter Ostberliner Himmel tritt, um erst einmal zu verschnaufen und sich zu vergewissern, traut seinen Augen nicht: Schräg gegenüber auf der anderen Seite der Spree lächelt ihm von einer häßlich-grauen Brandmauer neben dem Friedrichstadtpalast eine aus Kindheitstagen wohlvertraute Reklamefigur entgegen, die „Waschfrau Johanna“. Mit spitzem Zeigefinger deutet sie nach oben auf den nicht minder vertrauten Schriftzug „Fewa“ hin. Ihre Linke schlägt in einem knallroten Waschbottich Schaum. „Wäscht und pflegt Wolle – Seide – Dederon“, verkündet der Reklametext, weithin sichtbar.

Berlin, Alexanderplatz – Der Besucher aus Westdeutschland steigt aus der Straßenbahn und blickt neugierig in die Runde. Der vielstöckige Marmorpalast, das „Haus des Lehrers“, beherrscht die Szenerie und verleiht dem altehrwürdigen Platz einen unerwartet modernistischen Akzent. Ein Gebäude, an dem es, außer den aufdringlich realistisch sozialistischen Mosaik-Propaganda-Motiven, wahrlich nichts auszusetzen gibt.

Dem aufmerksamen Besucher, der seine Schritte nicht gleich in Richtung „Karl-Marx-Allee“ lenkt oder gar in historischen Erinnerungen versinkt – man hat schließlich seinen Döblin gelesen –, drängt sich vieles andere mehr auf, darunter kaum zuletzt ein mächtiger Reklamegiebel an der Einmündung der Neue Königstraße mit der kühnen Behauptung: „Jede Hausfrau lobt Wok, Milwa, Milwok, Persil, die modernen Waschmittel.“

Wer sich seine Vorurteile bewahrt, wer seine Voreingenommenheit gegenüber der sozialistisch regierten Hälfte unseres Landes kultiviert hat, dem wird es schwerlich in den Kopf gehen, daß die Reklametrommeln auch hier in Ostberlin gerührt und die Verbraucher auf altgewohnte Weise umworben, um nicht zu sagen, umgarnt werden,

Gehört die Reklame nicht zu den charakterischen Attributen kapitalistischer Wirtschaftssysteme? Zählt der „Werberummel“ nicht zu jenen „Entartungserscheinungen“, die der westlichen Welt von östlicher Seite oft genug angelastet worden sind? Verträgt sich Marktschreierei mit den Prinzipien der sozialistischen Wirtschaftsordnung

„Die Werbung ist notwendig, um einen bestimmten Abnehmerkreis für die Erzeugnisse des Betriebes zu interessieren“, heißt es im 3. Teil der „Betriebsökonomik“, dem Lehrbuch für Industriekaufleute in Mitteldeutschland. „Ihr Ziel besteht darin, dem Betrieb Aufträge zu verschaffen, wodurch der Absatz und damit eine kontinuierliche Produktion gesichert wird.“