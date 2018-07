Einige Astronomen glauben, der größte Teil der Materie des Universums sei in den Sternen konzentriert und daher der übrige Weltraum nahezu leer. Andere hingegen sind davon überzeugt, daß der Raum zwischen den Sternen und Sternsystemen von einem dünnen Gas ausgefüllt sei, das in seiner Gesamtheit neun Zehntel aller kosmischen Materie ausmache.

Doch dieser Disput ist gegenwärtig rein akademischer Natur, denn bislang hat noch niemand intergalaktisches Gas nachweisen können. Selbst für die größten Teleskope der Welt ist es unsichtbar und es scheint sich auch nicht durch Radiovellen zu verraten.

Möglicherweise hilft hier eine Idee weiter, die Professor Fred. T. Haddock von der Universität Michigan und Dr. Dennis W. Sciama von der Cambridge-Universität in der letzten Ausgabe der „Physical Review Letters“ (21. Juni) veröffentlicht haben.

Die beiden Astronomen gehen davon aus, daß intergalaktisches Gas eine Temperatur von 10 000 bis 100 000 Grad haben müßte. Ein derart heißes Gas wäre ein „Plasma“, das bedeutet: seine Atome besäßen eine elektrische Ladung. Diese Ladung aber müßte die Geschwindigkeit von Radiowellen beeinflussen, und zwar in der Weise, daß Wellen höherer Frequenz stärker verlangsamt würden als solche niedrigerer Frequenz. Die von einem kosmischen Objekt ausgehende Radiostrahlung käme also mit einer Verzögerung auf der Erde an, wobei der Anteil der niedrigen Frequenzen etwas früher als der hochfrequente Anteil einträfe.

Allerdings wäre dieser Effekt des Gases nur neßbar, wenn er einige Milliarden Jahre lang auf den Radiostrahl gewirkt hätte, wenn also die Radiowellen von einer Lichtjahrmilliarden entlernten Quelle kämen, einem Gebilde, das am Horizont des beobachtbaren Universums stünde. Schließlich ließe sich der Unterschied in der Ankunftszeit der Wellen verschiedener Frequenz nur dann feststellen, wenn die Strahlungsintensität der Radioquelle im Laufe der Zeit schwanken würde. Eine solche Schwankung nämlich verriete die geschwindigkeitsverzögernde Wirkung des Gases deshalb, weil sie sich bei dem Strahlungsanteil niedriger Frequenz eher bemerkbar machen würde als bei den höheren Frequenzen.

Nun sind tatsächlich in letzter Zeit kosmische Radioquellen entdeckt worden, die einige Milliarden Lichtjahre von uns entfernt sind, die sogenannten „Quasars“ (ZEIT Nr. 23/65). Mehr noch: Kürzlich stellten sowohl sowjetische als auch amerikanische Radioastronomen fest, daß die Strahlungsintensität einiger Quasars periodisch schwankt. Haddock und Sciama schlagen nun vor, diese Energieschwankungen daraufhin zu prüfen, ob sie in den verschiedenen Frequenzbereichen zu verschiedenen Zeiten stattfinden.

Dadurch wäre nicht nur die Existenz eines elektrisch geladenen intergalaktischen Gases bewiesen, sondern überdies noch eine neue Methode gegeben, die Entfernung radiostrahlender Objekte sehr genau zu messen. Sie wäre nämlich direkt proportional dem Zeitunterschied mit dem die Radiowellen verschiedener Frequenz ankommen.

Bislang konnte der Abstand eines weit entfernten Sterns oder Sternsystems von der Erde nur aus der „Rotverschiebung“ bestimmter Linien im Lichtspektrum ermittelt werden. Doch diese Rotverschiebung ist nicht allein von der Entfernung des Gebildes abhängig, sondern auch von dessen – weitgehend unbekannter – physikalischen Natur. Eine Entfernungsbestimmung nach dem von Haddock und Sciama angeregten Verfahren hätte diesen Nachteil nicht und wäre deshalb wesentlich präziser. Thomas v. Randow