Am Morgen hatte der Aufsichtsbeamte wie üblich in seinem schwarzen Sessel auf der Empore gesessen, die sich in vier Meter Höhe über der Halle des New York Stock Exchange, der größten Börse der Welt, befindet, die Hand im Klingelknopf, um pünktlich um 10 Uhr die Börse zu eröffnen.