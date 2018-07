Auch auf Außenstehende wirkt das Heim nicht einladend. Meine Besucher bewunderten zwar zunächst die Wohnung sehr, kamen aber nach und nach immer seltener. Der Verkehr verlagert sich in ihre Wohnungen. Die meinige wäre zu entlegen. Vermutlich ist damit eher die gettohafte Absonderung gemeint und die wenig anlockende Atmosphäre. Auch die anderen Heimbewohnerinnen gehen mehr auf Besuch, als daß sie welchen empfingen.

Die weitere Nachbarschaft aber reagiert verärgert, daß ausgerechnet hier drei Alterswohnheime und ein Altersheim errichtet worden sind und ihre Bewohner nun das Straßenbild fast ganz beherrschen. Das ist zu verstehen.

Kinder rennen, rollern, radeln über den Rasen in der Hoffnung, daß eine Stimme vom Balkon schrille. Jugendliche besetzen und beschmutzen lärmend die nahen Bänke. Liebespärchen demonstrieren dort, um Omas Neid und Abscheu zu erregen. Gröhlende Grüppchen ziehen nächtlich vorbei und benutzen die Mülltonnen als Schlagzeug. Zweimal mußte das Überfallkommando gerufen werden; das erstemal, weil eine Frau im nächsten Wohnhaus regelmäßig ihr Radio laut am offenen Fenster spielen ließ, um „die ollen Weiber zu ärgern“, wie sie prahlte, das zweitemal, weil betrunkene Kneipbrüder um halb drei Uhr nachts in eines der Wohnheime eingedrungen waren, um „die ollen Weiber zu ängstigen“. Die Behörden suchen dem Treiben Einhalt zu gebieten, aber die eigentliche Ursache bleibt bestehen: die Massierung alter Frauen, die sie dem Übermut jüngerer Menschen geradezu auf dem Präsentierbrett anbietet.

Mehr noch als der jüngere ist ja der ältere Mensch nur als Einzelpersönlichkeit liebenswürdig; im Hundert verliert er seinen Reiz, seine Ausstellung. Und so macht das Heim den einzelnen zum Partikel einer absterbenden Schicht, zur Unperson; und da es sich fast nur um weibliche Heimbewohnerinnen handelt, wird jede zu einem Exemplar der„ollen Weiber“ herabgewertet.

„Oma ist doof“ – Kinder kritzelten es an eine Wand vor unserem Wohnheim, die prägnante Losung allseitig geübter, gleichmachender Einstellung.