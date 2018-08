Bislang hieß Politik mit dem Osten vor allem: Handelspolitik. Unser Bild wurde im Juni auf der Posener Messe aufgenommen. Es zeigt den polnischen Ministerpräsidenten Cyrankiewicz (Mitte) im Gespräch mit dem Krupp-Generalbevollmächtigten Berthold Beitz (links) und Max Grundig (rechts).

Pabel/stern

In den letzten Jahren haben die Parteien in der Bundesrepublik allesamt den Osten entdeckt. Kaum eine Politikerrede, kaum eine Erklärung aus den Parteizentralen, in der nicht Forderungen auftauchten, die sich auf eine „Normalisierung“ unserer Beziehungen zu Osteuropa richten. Dabei weisen derlei Bekundungen wohl eine Reihe von Nuancierungen auf, sie werden auch mit unterschiedlicher Kühnheit und Lautstärke vorgetragen, aber immer kommt zum Ausdruck, daß die Zeit vorbei sei, da wir es uns leisten konnten, Politik allein gegenüber dem Westen zu machen.

Ostpolitik – dies ist ein wichtiges Schlagwort für den Wahlkampf 1965. Aber wie es im politischen Streit mit solchen Vokabeln nun einmal geht: Sie werden hin und her gewendet, verlieren dabei nicht selten ihre scharfen Konturen und schrumpfen allzu leicht auf einen nichtssagenden pauschalen Bekenntniswert zusammen.

Deshalb fällt es heute nicht ganz leicht, immer klar zu bestimmen, was die Parteien als Programm für eine nach Osten gewandte Politik anzubieten haben. Soviel nur steht fest: Keine Partei darf für sich in Anspruch nehmen, sie habe die Ostpolitik gleichsam erfunden oder sie sei es, die sie heute allein verfechte. Und ebensowenig kann eine Partei derzeit behaupten, sie spreche in dieser Frage mit nur einer Stimme.

„Für nichts passen doktrinäre Sätze schlechter als für die auswärtige Politik“, hat Außenminister Schröder im Mai 1965 in einer Fragestunde des Bundestages erklärt. Er bezog sich damit auf die Hallstein-Doktrin. Sie sei, meinte er, gerade kein Dogma, sondern müsse pragmatisch gehandhabt werden. Und wenig später fügte er bei anderer Gelegenheit hinzu, zwischen der Bundesrepublik und den Ostblockstaaten könnten „ungehindert durch irgendeine theoretische Auffassung“ ebensogut diplomatische Beziehungen aufgenommen werden, wie das im Fall der Sowjetunion geschehen sei.

„Könnten“ – so hat der Minister gesagt. Daß aber auch diese Abkehr von einer „theoretischen Auffassung“ ihrerseits zunächst noch theoretischen Charakter hat – daß Schröder also noch keineswegs „sollten“ oder „werden“ meint, wurde zur gleichen Zeit in Bukarest deutlich. Dort hatte der Star-Unterhändler des Auswärtigen Amtes, Staatssekretär Lahr, bei der Eröffnung der ersten großen deutschen Industrieausstellung in einem Ostblockland öffentlich erklärt, die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und Rumänien würden sich vertiefen, auf weitere Bereiche ausdehnen und damit normalisieren. Als aber die rumänischen Gastgeber das Stichwort normalisieren aufgriffen und sich erkundigten, wie es denn mit der Aufnahme voller diplomatischer Beziehungen stehe, mußte Lahr sich in die Unverbindlichkeit flüchten. Die Worte sind den Taten voraus – das gilt für die Ostpolitik der Bundesregierung, aber es gilt eben auch für alle Parteien.