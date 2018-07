Unser Kritiker sah:

NATHAN DER WEISE von Lessing

DER SEIDENE SCHUH von Claudel

XV. Bad Hersfelder Festspiele

Es besteht ein Unterschied zwischen dem Intendanten und dem Regisseur William Dieterle. Überraschenderweise stellt sich der ehemalige Hollywooder Filmregisseur in Deutschland immer mehr als ein mittelmäßiger Theaterspielleiter heraus. Als künstlerischer Gesamtleiter der Bad Hersfelder Festspiele hat Dieterle hingegen eine konsequente Entsentimentalisierung der Spielstätte, der Stiftsruine als Freilufttheater, erzielt: Er befreite das Bauwerk von kirchlichen Bezügen und machte durch einen klugen Spielplan Bühne, nichts als Bühne daraus.

In diesem Sinne ist die Wahl „Nathans des Weisen“ als Eröffnungspremiere 1965 zu loben. Anzuerkennen bleibt gleichfalls, daß Lessings dramatisches Gedicht als reines Wortdrama angegangen wurde. Trotzdem wirkte das künstlerische Ergebnis unter Dieterles Regie enttäuschend. Gespielt wurde bärtiges Theater. Es spannte sich aus zwischen den genüßlich langgezogenen Mimentönen des bürgerlichen „Heldenvaters“ Kurt Ehrhardt (Nathan) und dem musealen Patriarchen von Robert Müller, der in Bad Hersfeld sein siebzigjähriges (!) Bühnenjubiläum begehen wird. Zwischen diesen Leistungsproben fungierten Schauspieler, die alle schon besser als in dieser nicht festspielreifen Inszenierung waren. Dieterle hatte weder einen Werk- noch einen Aufführungsstil erarbeitet. Er arrangierte.

Eine Festspielinszenierung bot am zweiten Abend Werner Kraut. Dreieinviertel Stunden lang sahen die Premierenbesucher, ohne Pause auf harten Bänken sitzend, Paul Claudels spanische Handlung für vier Abende in einer geschickt gerafften Einrichtung an. Die christkatholische Deutung des Tristan-und-Isolde-Motivs bildete die eine Komponente. Das „epische Theater“ der durch einen Ansager unterbrochenen Illusion interessierte auch Anders- und Nichtgläubige. Die Aufführung vermittelte ein packendes Erlebnis. Theater voll szenischer Phantasie, das den Zuschauer zu kritischer Stellungnahme aufforderte.