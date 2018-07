Klaus Hubalek dramatisierte Heinrich MannsFin-de-siécle-Roman Im Schlaraffenland, und er machte seine Sache vortrefflich. Beiläufiges stark akzentuierend, Szenen streichend, Figuren rigoros eliminierend, Chargen zu Protagonisten ernennend, verwandelte der Bearbeiter die Gesellschafts-Epopöe in ein Spiel, das, vordergründig betrachtet, als eine Andreas Zumsees Aufstieg und Fall betitelte Charakterstudie erschien.

Die Gespräche mit dem Schriftsteller Köpf, im Roman durchaus an der Peripherie, gaben dem Stück Konsequenz und Einheitlichkeit: Ein elegischer Versucher beschafft dem Gumplacher Schulmeisterlein das Entreebillett für die große Gesellschaft, man tauscht Erfahrungen aus – und kehrt am Schluß zum Ausgangspunkt zurück: Köpf, Zuschauer und Logen-Experimentator, bleibt, was er ist... ein nippender Gourmet; Zumsee, gestern noch Modelöwe, Berühmtheit und fast Millionär, verdient dreihundert Mark, und die reichen immerhin aus, um dem Redakteur des Nachtkuriers die Hilfslehrerstelle am Progymnasium zu Gumplach nicht eben verlockend erscheinen zu lassen.

Ein Teufelspakt, der ohne große Folgen bleibt; eine Stippvisite, die alles beim alten beläßt; ein kleines, schales Spielchen, bei dem niemand sehr viel riskiert – ich meine, die gesellschaftskritische Absicht des Buchs, eine Travestie des klassischen Bildungsromans, sei von Hubalek vortrefflich veranschaulicht worden. Denn was sich auf den ersten Blick als Zeichnung eines Emporkömmlings gab, war in Wirklichkeit ein Gesellschaftsporträt.

Der Schatten Brechts, wurde sichtbar; man analysierte den Fall eines Menschen, um am Beispiel dieses Individuums Manier und Reaktion der feinen Leute zu enthüllen, die Attitüde einer Society, die, im Theater ihrem eigenen Untergang zujubelnd, all das als schick empfindet, was ihr fremd und ungewohnt erscheint: „Nichts konnte in Berlin unerhörter anmuten als ein strenggläubiger, praktizierender Katholik.“ Kurzum, der Trick, den Aufstieg und Fall eines beflissenen Karrieristen als Experiment des Marionettenspielers Köpf zu inszenieren, der, selbst zu Aktionen nicht fähig, an seiner Stelle einen andern das Schlaraffenland durchwandern läßt, machte aus der tour d’horizon Heinrich Manns eine Moritat und Parabel, das Lied der kleinen und der großen Schäbigkeit.

Hubalek, das zeigte sich wieder einmal, versteht es wie kein zweiter, aus Beschreibungen Bilder und aus Atmosphäre schaffenden Szenenangaben optisch-dramatische Sequenzen zu machen: Der Devotionalienkauf (im Buch heißt es nur: er stöberte bei mehreren Trödlern Dinge auf, die eine Dame aus der Hildebrandstraße möglichenfalls verblüffen konnten) und die von den feinen Leuten aus voller Brust gesungene Arbeitermarseillaise waren Kabinettstücke besonderer Art – Bildfolgen, die ein glänzender Kameramann so vortrefflich photographierte (Zumsee, eine Verbeugung im Spiegel studierend; Schnitt; Zumsee im Angesicht der Gnädigsten!), daß nicht einmal der wild chargierende Protagonist sonderlich stört.

Schade nur, daß der Bonvivant und Börsenjobber Türkheimer von den ängstlichen Verfassern arisiert worden war und sich als James Louis Türckheim ausgab (mit de, weil das besonders vornehm ist). Doppelt schade, weil auf diese Weise Zumsees Antisemitismus nicht zum Zuge kam und die Teufelsszene fiel, die Hubalek, gerade im Interesse seines ringkompositorischen Aufbaus, unbedingt brauchte. Dort, wo alles auf die Kopf-Gespräche abgestellt ist, darf die am Schluß – als Zumsees Erkennungsmelodie – wiederholte Passage keineswegs fehlen: „Mein Name ist Ausspuckseles“, sagte er mit Türkheimers schleppender, leicht näselnder Stimme, „Generalkonsul Ausspuckseles, und hier ist meine Frau, geborene Rinnsteiner.“

Mir scheint, solange wir nicht wagen, auch einmal einen problematischen Juden auf dem Bildschirm zu zeigen, bleibt die Gefahr, daß die Türkheimer als Ausspuckseles verlacht werden, noch immer latent. Momos