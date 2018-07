Inhalt Seite 1 — Unterm Hammer Seite 2 Auf einer Seite lesen

Pleite, Bankerott, von Haus und Hof, unterm Hammer: Wem ahnte bei diesen Worten nichts Unheilvolles? Was ist das für ein Hammer, unter den man gerät, wenn eine wirtschaftliche Rutschpartie im Tal der Zahlungsunfähigkeit endet? Es ist ein alter Hammer, ein germanischer, die urtümliche Waffe unserer Ahnen. Thor, der Herr des Gewitters, bediente sich ihrer, er brauchte sie zum Donnern, wie sein zweiter Name Donar verrät. Was der nun mit einer Versteigerung zu tun haben soll, verrät der Jurist, der solche gerichtliche Zwangsmaßnahme Subhastation nennt (von „hasta“, die Lanze, der römischen Nationalwaffe).

Unter ihrem Zeichen versteigerten damals die Richter die Habe von Bankerotteuren, und die Germanen taten es ihnen nach. Unter dem Zeichen des Hammers.

Nun ist freilich ein Hammer nicht einfach ein Hammer. Man stelle sich nur einen Auktionator mit einem Spitz-, Schuster-, Vorschlag- oder Gummihammer vor! Nein, ein Versteigerungshammer ist ein elegantes Instrument, wie im Spiel:

„Die große Auktion“; Otto Maier Verlag, Ravensburg; Karton mit Auktionshammer, 36 Karten „Kunstwerke“, 6 Karten „Expertenschätzungen“, 30 Ereigniskarten und 460 000 Mark Spielgeld in verschieden hohen Scheinen, alles in feinem Kunststoffeinsatz gelagert; Nr. 14212, für drei bis sechs Personen; 12,80 DM.

Man sieht, es handelt sich nicht um das fatale Ereignis, bei dem die Habe eines unglückseligen Schuldners flüssig gemacht wird, sondern um das gesellschaftliche Ereignis einer Kunstauktion. Dort soll es zwar inzwischen Mode geworden sein, mit einem goldenen Kugelschreiber auf den Tisch zu klopfen: „Zum ersten, zum zweiten, zum...“

Das Spiel handelt von einer Galerie, die im „Hotel Savoy“ Kunstgegenstände losschlägt. Es scheint, als sei da ein rechter Laie am Werk, denn er bietet Pretiosen an, gleich ob es sich um Originale oder Fälschungen handelt. Der Auktionator weiß nicht einmal, ob das Stück etwa schlecht erhalten ist. Der Kunde merkt es erst, wenn er es erworben hat: eine seltsame Auktion!

Insgesamt werden sechsunddreißig Sachen versteigert: je neun Briefmarken (darunter drei Fälschungen, Antiquitäten und wertvolle Musikinstrumente (zwei Drittel davon in miesem Zustand oder gar falsch), und nachdem Manets „Pfeifer“, van Goghs „Brücke“ und eine Schiller-Miniatur dreimal und nicht zu unterscheiden angeboten werden, müssen sechs davon raffinierte Fälschungen sein.