Eine Umfrage des Instituts für angewandte Sozialwissenschaften hat ergeben, daß rund 42 Prozent der Autobesitzer ihr Auto vorwiegend zur Berufsausübung verwenden. Es handelt sich hierbei um Vertreter, Ärzte, Einzelhändler und ähnliche Berufe. Weitere 36 Prozent der Fahrzeugbesitzer benutzen ihren Wagen hauptsächlich für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte. Die übrigen Kraftfahrer (22 Prozent) haben sich ihr Fahrzeug für die Freizeitgestaltung angeschafft, also für Urlaubs- und Wochenendfahrten. Vor zehn Jahren gaben noch 75 Prozent aller Kraftfahrer an, daß ihr Auto in erster Linie der Berufsausübung diene.

Mehr Steuern für Bund und Länder

Das Steuereinkommen von Bund und Ländern ist nach einer vorläufigen Berechnung des Bundesfinanzministeriums im Mai gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat mit insgesamt 5,92 Milliarden Mark wieder um 6,3 Prozent gestiegen. Davon erzielte der Bund, auf den ein Gesamtbetrag 4,04 Milliarden Mark entfiel, Mehreinnahmen von 418 Millionen Mark. Die Länder, die mit 1,87 Milliarden Mark am Gesamteinkommen beteiligt waren, verbuchten Mehreinnahmen von 101 Millionen Mark.

3,3 Millionen ohne Arbeit

Mit 4,6 Prozent Arbeitslosen habe die Arbeitslosigkeit in den USA ihren seit 90 Monaten tiefsten Stand erreicht, erklärte Präsident Johnson vor Unternehmern und Gewerkschaftsführern in Washington. Allein im April/Mai sei die Arbeitslosigkeit um 220 000 auf 3,3 Millionen gefallen; gegenüber Mai 1964 seien 1,33 Millionen Arbeitskräfte mehr beschäftigt. Die gesamte Zahl der Beschäftigten beträgt in den USA bei einer Bevölkerung von 193,3 Millionen jetzt 72,4 Millionen.

Der Kakao bleibt liegen