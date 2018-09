FÜR alle, denen Kunst mehr bedeutet als nur ein gefälliges Spiel der Formen und denen Geschichte mehr ist als nur politische Geschichte –

Erwin Panofsky: „Grabplastik“, vier Vorlesungen über ihren Bedeutungswandel von Alt-Ägypten bis Bernini, herausgegeben von Horst W. Janson, deutsche Übersetzung von Lise Lotte Möller; Verlag M. DuMont Schauberg, Köln; 319 S., 446 Abb., 96,– DM.

ES ENTHÄLT Vorlesungen, die am Institute of Fine Arts in New York gehalten wurden unter dem Aspekt der Verständlichkeit nicht nur für Kunsthistoriker. Der Verfasser vergleicht ihren Stil mit dem Stil der collegia publica an deutschen Universitäten.

ES GEFÄLLT, weil hier ein Kunstgelehrter von großem Format eine bewunderungswürdige Leistung vollbracht hat – schwer begreiflich ist nur die extreme Bescheidenheit des Autors, der selber einmal von einer „flüchtigen“ Arbeit spricht und der offenbar, um Veröffentlichung der Vorträge gebeten, sich nur schwer zur Zustimmung entschließen konnte. Das Werk gefällt, weil der Autor an Hand eines großartigen (nur zuweilen zu klein reproduzierten) Abbildungsmaterials mit glänzenden kunstgeschichtlichen, geistes- und religionsgeschichtlichen Kenntnissen darstellt, wie sich, vor allem in Europa, der Mensch zum Tode, zu den Toten verhalten hat und ob und welche Vorstellungen vom Leben nach dem Tode bestanden haben – außerdem wie diese Vorstellungen, teilweise ungeordnet und heterogen, noch ins zwanzigste Jahrhundert hereinwirken. Das Buch ist von einer vorzüglichen Übersetzerin verdeutscht worden, die in Amerika gelebt hat und mit Panofsky freundschaftlich verbunden ist: Frau Professor Lise Lotte Möller, Direktorin des Museums für Kunst und Gewerbe in Hamburg. Bitter bleibt, daß die Nazis Panofsky, der bis 1933 Ordinarius für Kunstgeschichte an einer deutschen Universität war, entlassen und vertrieben haben: einen der größten Kunsthistoriker, die die Welt heute besitzt. R. D.