Von Walter Widmer †

Nein, man sollte besser nicht im Vorfrühling auf die Achalm fahren. Die Räder unseres Wagens drehen leer, wir kommen nicht voran, geraten in den Graben rechts von der Straße. Eine Straße ist es nicht eigentlich, eher ein Balkanweg, knöcheltief mit Matsch bedeckt. Es wäre eher ungemütlich, stünde nicht im offenen Gartentor der Hausherr, gestiefelt und in Arbeitsjoppe, unfeierlich, Gott sei Dank, den Schnauz in die Breite gezogen über einem herzlichen Willkommlachen. Schon von weitem winkt er und dirigiert sachkundig unseren Wagen aus der tiefen Schlammrinne.

Die Achalm ragt hoch und recht steil über der Stadt Reutlingen empor, ein spitzer Kegel wie ein Zuckerhut. Auf halber Höhe etwa haust HAP Grieshaber in dem wohl originellsten Haus, das ich (außer dem Goetheanum – doch das liegt auf einer anderen Ebene) jemals zu Gesicht bekommen habe. Auch in dem originellsten Haushalt, den man sich denken kann; denn das Haus setzt sich zusammen aus dem eigentlichen Hauskern und einer Anzahl von Anbauten, und ringsum ist ein weites, weites Gebiet, Auslauf für Grieshabers Island-Pony, für den Esel, die Siamkatze, das vietnamesische Hängebauchschwein, den indischen Pfau, die ostfriesischen Schafe, die Zwerghühner und Perlhühner, die beiden englischen Doggen und unzähliges anderes Getier, das im Lauf der Jahre hier seine Bleibe gefundenhat.

Ein Zoo, könnte man meinen – aber das wäre falsch, weil nämlich jedes einzelne Tier auf irgendeine seltsame Weise, durch irgendeine sonderbare logische Verkettung hierher gelangt ist. Von „Tierschau“ kann schon gar nicht die Rede sein; alles, was da wimmelt und west, gehört zur Familie und ist sich dessen auch durchaus bewußt. Es herrscht eine Art Gemeinschaftstyrannis, der sich der Besucher ausgeliefert sieht. Wer garantiert ihm, daß die englische Dogge harmlos ist? Ihr kurzatmiges Gekeuche klingt wie Fauchen, ihr geblecktes Gebiß spürt man schon an Wade oder Hintern, und man beneidet den Hausherrn um seine hohen Stiefelschäfte, die bis hinauf zu den Knien reichen.

Zentrum des Hauses, Kernpunkt des Familienlebens ist die Wohnstube. Sie hat sich allmählich zum Wohngemach gemausert: Es gibt da gewissermaßen ein Villenviertel und ein Abteil für die Werktätigen. Genau gesagt: einen Salon, der auf einer Estrade prangt, mit einem großen Perserteppich und zwei sybaritischen Sesseln mit Lederpolster und ebensolchen Bein- und Fußstützen. Für Besucher, vermute ich, denn wer hat in dieser wirbelnden Familie Muße, sich auf diesen Verdauungspolstern zu entspannen?

Grieshaber ist wie eine Kerze, die an beiden Enden brennt, er kennt keine Ruhe, nur Konzentration, Sammlung meinetwegen, aber es ist wie das Aufladen einer Batterie, Stille vor dem Sturm; es entlädt sich in vehementen Ausbrüchen inspirierter Arbeitswut. Die aufgestauten Ideen nehmen Gestalt an, und es entstehen die großen Holzschnittfolgen oder, gleich erratischen Blöcken dazwischen geworfen, einzelne mächtige, expressive Blätter, teils farbig, teils schwarz-weiß.

Rings um das Wohnzimmer, quasi die Herdstätte des Grieshaberschen „Innenlebens“, sind in wohltuender Unordnung (nicht Unordentlichkeit, bitte!) Bücherborde und Wandbretter zum Hinstellen und Auflegen aller erdenklichen Gegenstände angebracht – auch dies doppelsinnig gemeint. Sie gehören einfach dahin, das Zimmer lebt, nicht nur die Tiere und die Menschen, auch die Wände und die Türen, die in geheimnisvolle dunkle Abstellräume führen. Es hängen keine Bilder an den Wänden, denn es gibt eigentlich keine Wände, sondern nur Regale über Regalen, darauf russische Holzschnitzereien (aha!), die Heinrich Böll (aha!) aus Rußland mitgebracht hat; exotische Schnitzereien und Musikinstrumente, eben erst hingelegt, eben erst gebraucht. Die Stube ist tatsächlich bewohnt, sie repräsentiert nicht nur.