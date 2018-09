Inhalt Seite 1 — Bundesliga in Nöten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Jürgen Werner

Deutschlands Fußballbosse können nicht mehr ruhig schlafen. Unruhestifter und Querulant ist einer der traditionellen Vereine Berlins, Hertha BSC, bisher wegen der politischen Bedeutung verhätscheltes Fußballkind aller Berliner und westdeutschen Fußballfreunde. Der Verein, so entschied der Deutsche Fußballbund in zwei Instanzen, muß die Bundesliga verlassen. Der Grund waren überhöhte Zahlungen, etwas außerhalb der Legalität, an prominente Spieler, die sich die Insellage Berlins und den damit verbundenen „fußballerischen Provinzstatus“ zunutze machten und Summen forderten, die weit über die bisher laut Bundesligastatut zulässigen 10 000 Mark für eine Vertragsunterschrift (neuerdings 15 000 Mark) hinausgingen. Nach dem Motto „friß Vogel oder stirb“ bissen die Berliner in den sauren Apfel und zahlten bis zu 80 000 Mark für einen Spieler.

Nachdem dieser Sachverhalt aufgedeckt worden war, statuierte der DFB ein drastisches Exempel und schloß den Verein aus der lukrativen Bundesliga aus. Die während der Verhandlungen lautstark verkündete Parole „wir könnten plaudern, wenn wir wollten, so daß die Existenz der Bundesliga gefährdet wäre, doch wir waschen keine schmutzige Wäsche“, galt nach dem Urteil nicht mehr. Der Vorstand des Vereins suchte Zuflucht in der Öffentlichkeit und „packte“ aus. Zahlen, bisher hinter vorgehaltener Hand von Eingeweihten verschämt geflüstert, wurden konkret mit Namen der Vereine, Spieler und der dazugehörigen Zeugen belegt. Deutschlands Fußballidole von Willy Schulz, Nationalspieler und ehemaliger Schalker Spieler, bis Wolfgang Fahrian, Deutschlands Torwart bei der Weltmeisterschaft in Chile 1962, um nur zwei Namen aus der Fülle der angeführten Fälle zu nennen, hatten nach diesen Angaben realistischen Erwerbssinn besessen. Die Summen für die Unterschriften für einen zweijährigen Vertrag schwankten zwischen 35 000 bis 100 000 Mark. Der große Fußballskandal war da.

Wie sieht die Wirklichkeit aus? Zwei Fronten standen sich bisher gegenüber. Die eine verlangte kategorisch die Aufhebung aller Beschränkungen, die bisher eine Zahlung verhinderten, die in das freie Ermessen aller Beteiligten gestellt war. Sie plädierte also für die freie Marktwirtschaft, die nur durch Angebot und Nachfrage die Summen auf ein vernünftiges Maß reduzieren würde. Die andere, die Mehrzahl der Bundesligavereine, nicht der HSV und Hannover 96, möchte an der Begrenzung der Handgelder und der monatlichen Entlohnung von maximal 2500 Mark festhalten (in vom DFB offiziell genehmigten Ausnahmen durfte auch das monatliche Salär bis über 4000 Mark steigen), um einerseits ein Regulativ gegenüber überhöhten Forderungen zu besitzen, um andererseits den Vereinen die Gemeinnützigkeit zu erhalten, die steuerlich eine Ersparnis von 30 bis 40 Prozent der Einnahmen gewährleistet. Zur Einhaltung dieser Bestimmungen verpflichteten sich die Vereinsführer ebenso ehrenwörtlich wie zu dem Versprechen, Spieler des anderen Vereins für tabu zu erachten.

Kaum stand jedoch fest, daß Schalke 04 aus der Bundesliga absteigen würde, zog es die meisten Spieler zu anderen Futterkrippen, die nur allzu reichlich verführerisch ausgestattet wurden. Die Versprechen galten nicht mehr. Der betroffene Verein beantragte eine Sondergenehmigung beim DFB, mehr als die laut Statut gestatteten drei neuen Spieler verpflichten zu dürfen, denn zehn eigene hatten das gesunkene Vereinsschiff verlassen. Sogenannte „Spielervermittler“, deren Aufgabe darin besteht, Spieler, die sich an sie gewandt haben, preisgünstig, meistbietend zu verhökern, übernehmen diese Aufgabe in stiller Wühlarbeit. Vergoldete Beine gereichen ihnen zu vergoldeten Spürnasen, denn jeweils 10 Prozent des ausgehandelten Geldes bleibt ihnen als Maklergebühr.

Welche Schlußfolgerungen lassen sich aus dem bisher Gesagten ziehen? Die Lösung kann nur darin liegen, die Lizenzspieler, schamhaft so genannt, denn in Wirklichkeit sind sie ja alle Vollprofessionals, die allein von Fußballspielen leben, auch als solche zu deklarieren. Die Tatsache, daß die Spieler Angestellte des Vereins mit allen Rechten und Pflichten sind, ist neben den Gehältern bis zu 4000 Mark und den schon erwähnten Handgeldern Beweis genug.

Dazu gehört eine rigorose Trennung vom Verein des bisherigen Status. Da die Vereine tatsächlich vollgültige Wirtschaftsunternehmen mit Millionenumsätzen sind, müssen sie sich auch als solche bekennen. In dem Moment unterbleiben dunkle Manipulationen, die Vereine wie Eintracht Frankfurt, München 1860 oder Schalke 04, um nur einige zu nennen, in finanzielle Abenteuer führen, an deren Ende Schuldenlasten stehen, die in die Hunderttausende gehen und effektiv den Bankrott bedeuten. Erst dann, wenn auch hier die Rentabilität allein maßgebend wird, das heißt Einnahmen und Ausgaben sich zumindest die Waage halten, kann die Bundesliga gesunden. Der Erfolg allein entscheidet darüber, ob der Verein lebensfähig ist oder nicht, das heißt ob er floriert.