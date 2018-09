Inhalt Seite 1 — Carl Orff Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Wieland Wagner

Am 10. Juli wird der Komponist Carl Orff 70 Jahre alt. Beim Festakt der bayerischen Staatsregierung im Herkulessaal der Residenz hielt Wieland Wagner die folgende Laudatio:

Der Anlaß, lieber Carl Orff – Ihr völlig unglaubwürdiger 70. Geburtstag – erfordert eine „laudatio“. Ich sehe mich aber außerstande, auch nur den Versuch zu wagen, eine so komplexe Erscheinung wie die Ihre in allen Facetten und Nuancen – und womöglich noch mit der gebotenen akademischen Distanz – zu schildern.

Ich wüßte schon nicht, wie und wo beginnen, haben Sie selbst doch einst das Erstaunlichste getan, was ein schöpferischer Mensch überhaupt tun kann: Als Einundvierzigjähriger haben Sie fast alles zurückgezogen, aus dem allgemeinen Gesichtskreis verbannt, was Sie zuvor komponiert hatten. Erst mit den „Carmina burana“, so bedeuteten Sie Ihrem Verleger, hätten Sie das Opus 1 Ihrer „gesammelten Werke“ geschaffen – und dabei ist ja das, was Sie zuvor komponiert haben, nicht eben wenig gewesen. Sie haben sich Zeit, sehr viel Zeit gelassen, um zu sich selbst zu kommen. Sie sind bei Pfitzner wie bei Kaminski in die Lehre gegangen, sei sie auch noch so kurz gewesen. Sie haben alle musikalischen Gefilde von Schönberg bis Strawinsky durchquert, ehe Sie sich ganz sicher waren, wo die goldene Spur eines Carl Orff beginnen sollte: in der Wiederentdeckung der Musik als rhythmischem Elementarerlebnis, in der Rückbesinnung auf das Theater als dem magischen Verkündigungsort geistiger Wirklichkeiten.

Carl Orff hat niemals nur Musik machen wollen. Es ging ihm nie um eine musikalische Aussage allein, sondern stets um eine geistige Auseinandersetzung. Diese hat er in den verschiedensten Bereichen, die nur scheinbar weit auseinanderliegen, in Wahrheit aber eng benachbart sind, gesucht und gefunden. Wen es erstaunt, daß ein Carl Orff einst Märchenstoffe der Brüder Grimm in Musik setzte – der gleiche Carl Orff, der heute, mit der Interpretation des Aischylos und dessen „Gefesselten Prometheus“ beschäftigt ist – wer sich darüber wundert, daß der gleiche Carl Orff, der die „Trionfi“ schuf, in den letzten Jahren so viel Zeit und Kraft auf „Musik für Kinder“, – sein Schulwerk – verwandte, der hat Orff nie begriffen. Denn die wahrhaft schöpferische Natur macht keine Sprünge: Alles, was Orff schuf und was er, wir hoffen es, noch schaffen wird, hat die gleiche Keimzelle, den gleichen Ursprung. Undenkbar, daß sich ein Carl Orff in seinen späten Tagen ändern und, sagen wir einmal, abstrakt gebärden könnte.

Eine abstrakte, eine rein vom Intellekt her bestimmte Musik ist Orffs Sache nie gewesen. Damit hat er sich selbst ausgeschlossen aus den musikalischen Zirkeln unserer Zeit, um sich seine eigene Orffsche Welt zu bauen. Ein Komponist, der noch an die Urkraft reiner Dreiklänge und präziser Rhythmen glaubt, muß manchem der Neuerer von heute als ein Anachronismus erscheinen. Kann die Rückbesinnung auf Überzeitliches aber jemals anachronistisch sein? Das ist es doch, was die Gestalt Carl Orffs für uns alle so sichtbar – hörbar fühlbar heraushebt aus dem Kreis der Musik unserer Tage, daß Orff an die Musik als „Ur-Stoff“ und nicht als „Kunst-Stoff“ glaubt.

Von früh auf war Carl Orff von der Idee des Theaters fasziniert, ja besessen. Die Fünfte Symphonie Beethovens soll ihn als Kind so bewegt haben, daß er sich von diesem Erlebnis nur befreien konnte, indem er das zum erstenmal Gehörte sogleich auf seinem Puppentheater nachzuspielen versuchte. Diese Umsetzung musikalischer Eindrücke in szenisch bildhafte Vorstellungen ist Orff auch heute noch selbstverständliche Notwendigkeit. Seine Bühne hat freilich mit dem alten Guckkasten nichts, mit Epidaurus aber sehr vieles gemein. Und auch mit der Shakespeare-Bühne und damit der Bühne Bert Brechts, der, ebenfalls dem bajuwarischen Räume entstammend, ein geistiger Weggefährte Orffs gewesen ist. Es ist kein Zufall, daß beide im vollen Bewußtsein der ihnen gestellten Aufgabe die Elemente des antiken Theaters, des ostasiatischen Nô-Theaters und der mittelalterlichen Simultanbühne in ihre szenischen Realisationen eingeschmolzen haben. Nur so kann heute ein Werk über Sprach- und Völkergrenzen hinauswirken.