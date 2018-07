Obwohl die Einnahmen der öffentlichen Haushalte in der Bundesrepublik in den vergangenen Jahren infolge höherer Steuereinnahmen ständig gewachsen sind, haben die Schulden noch schneller zugenommen. Allein im vergangenen Jahr wurden vonBund, Ländern und Gemeinden für (netto) 7,5 Milliarden Mark neue Kredite beansprucht; im Jahr zuvor waren es 5,7 Milliarden Mark. Damit erreichte die Schuldsumme der öffentlichen Haushalte – ohne die 24 Milliarden Mark Darlehnsverpflichtungen der Gebietskörperschaften untereinander – Ende vergangenen Jahres fast 76 Milliarden Mark. Knapp ein Drittel davon sind „Altschulden“ des Bundes und der Länder aus der Zeit vor der Währungsreform, die heute als Ausgleichsforderungen der Versicherungsunternehmen und Kreditinstitute bestehen. Von den sogenannten „Neuschulden“ in Höhe von 48,9 Milliarden Mark entfällt auf die Gemeinden der Löwenanteil mit 21 Milliarden Mark. Dieser Betrag belastete die Gemeindehaushalte im vergangenen Jahr für die Verzinsung und Tilgung allein mit zwei Milliarden Mark. Im Vergleich dazu stehen Bund und Länder noch relativ niedrig in der Kreide. Die Bundesschuld ist noch nicht halb so groß wie die jährlichen Haushaltseinnahmen. Dennoch, die wachsenden Kreditaufnahmen sind konjunktur- und währungspolitisch bedenklich. Auch darf man schließlich nicht übersehen, daß der Bund eine stille Verschuldungspolitik betreibt, indem er seine Bundespost bislang für 10,7 Milliarden Mark und die Bundesbahn für 14,5 Milliarden Mark Kredite aufnehmen ließ.