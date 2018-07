Münster

Dritter Akt im Gerichtsverfahren gegen Dr. Günter Weigand. Das Stück hat an Spannung verloren und schleppt sich dahin, ohne daß bisher der Knoten geschürzt worden wäre. Noch fehlt der eindeutige Beweis für die Behauptung des Angeklagten, der Rechtsanwalt Dr. Paul Blomert sei ermordet worden und nicht etwa durch Selbstmord oder Unglücksfall ums Leben gekommen.

Das Gericht hörte die Zeugen, besichtigte den Tatort, die Wohnung und das Schlafzimmer der Blomerts. In der Zimmerdecke waren noch die Spuren der Schüsse zu erkennen. Günter Weigand verrückte ein Schränkchen. Aber mehr als das, was man bisher schon gewußt hatte, kam nicht zum Vorschein. Es scheint, als stünde die Chance des Angeklagten, mehr Licht in das Dunkel dieser Affäre zu bringen, nicht gut. Vielmehr bekommt man den Eindruck, als habe er sich nun selbst in diesen Fall verheddert, der anderen Beteiligten schon Unglück genug gebracht hat.

"Aber was hätten Sie getan", fragt er in einer Verhandlungspause, "wenn das glänzendste von elf Kindern eines einfachen Mannes unter ungeklärten Umständen zu Tode kommt?" Ungeklärt – das ist ein Selbstmord von ganz allein, sobald er von einem Katholiken aus Münster begangen wird – weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Besonders wenn es sich um ein prominentes Mitglied der Münsteraner Gesellschaft handelt: Spuren wurden verwischt oder gar nicht aufgenommen, Beamte wurden plötzlich sehschwach, Staatsanwälte arbeiteten mit verdächtiger Rücksichtnahme.

Die wichtigste Leiche Münsters wurde im gerichtsmedizinischen Institut einem jungen Assistenten anvertraut, der bis dato noch nie eine Leiche untersucht hatte. Es war seine erste, und ihm fiel daran nichts Besonderes auf. Der Fall wurde diskret verschleiert und wurde immer monströser, je hartnäckiger Günter Weigand zu Werke ging und ein Kapitalverbrechen unter dem Tabu vermutete. Wenn in diesem Gerichtsverfahren jetzt dennoch Selbstmord "erweislich wahr" würde, dann hätte der Angeklagte einigen Leuten aus Münster schon im Leben die Hölle bereitet.

Auch die Witwe Paul Blomerts sagte als Zeugin aus. In seinen Flugblättern hatte Weigand die attraktive Frau als "Prominentenliebchen" bezeichnet und des Mordkomplotts beschuldigt. Dem Gericht lieferte sich Ulla Blomert mit Haut und Haaren aus, rücksichtslos gegen sich selbst, bereit, auf alle Fragen einzugehen, nichts zu beschönigen, nur in der einen Hoffnung, nach vier Jahren Hetzjagd endlich ein Ende zu sehen.

Sie schilderte ihr Leben mit Paul Blomert. Dem Gerichtsvorsitzenden, einem Mann, bei dem man voraussetzen darf, daß er ein guter Familienvater und pflichtbewußter Staatsbürger ist, fiel das psychologische Einfühlungsvermögen für diese unglückliche Ehe offensichtlich schwer. Leicht irritiert zeigte er sich von den Versuchungen und Abgründen menschlichen Schicksals, die hier aufgedeckt wurden. Mühsam wurden elf Jahre Blomertsches Eheleben durchgeackert, um den Schlüssel für den Tod Blomerts zu finden.