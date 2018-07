Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. So lautet der Lehrsatz Nummer eins unseres Wirtschaftssystems. Man könnte es aber auch anders ausdrücken. Der Mächtigere bestimmt die Bedingungen, zu denen gehandelt wird. Der Preis spielt dabei nicht einmal immer die wichtigste Rolle. Die „Konditionen“ können manchmal überaus wichtig sein und den Preisunterschied verwischen. Mal ist der Nachfrager der Mächtigere, mal der Anbieter, meist allerdings der letztere. Er hat es leichter, weil die nachfragenden Unternehmen oder Privatleute in der Mehrzahl zersplittert sind: sie treten dem Anbieter nicht geschlossen gegenüber. Manchmal schließen sich sogar die Anbieter noch zusammen und bilden Kartelle. Das ist unter bestimmten Umständen erlaubt und man hat sich daran gewöhnt.

Um so mehr verdient es festgehalten zu werden, daß jetzt das erste „Nachfragerkartell“ seit Bestehen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen zustande gekommen ist. Die Herren- und Knabenoberbekleidungsindustrie (HAKA) schreibt in ihren Einkaufsbedingungen für Wollstoffe“ den Stoffherstellern vor, zu welchen Konditionen sie bereit ist, Stoffe zu kaufen. Mit den Einkaufsbedingungen soll erreicht werden, daß die Bekleidungsindustrie die ihr gelieferten Oberstoffe aus Wolle möglichst ohne Schnittverluste und ohne; Lohnmehrkosten, die durch notwendige Sonderbehandlung verursacht werden, verarbeiten kann. Es geht um die Abweichungen von Breite, Länge, Metergewicht, um Webfehler, Schrägverzug und Maßveränderungen, die beim Bügeln auftreten. Fehler in bestimmtem Umfange müssen vergütet werden.

Man sieht, was „formierte Nachfragemacht“ errreichen kann. Das erste Einkaufskartell dürfte kaum das letzte bleiben.

wp