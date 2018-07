Funk

BAYERISCHER RUNDFUNK, SÜDWESTFUNK UND RADIO BREMEN

Freitag, 2. Juli, das Hörspiel:

Jan Rys macht es seinen Hörern diesmal besonders schwer. Mochte in seinen bisherigen Hörspielen immer noch der Bezug zu Grundsituationen des Menschen einen Assoziationsraum zulassen, in dem sich – wenn auch verschlüsselt – Nachvollziehbares entfaltete, so verzichtet Rys in seiner neuesten Arbeit „Franta“ auf alle herkömmlichen Sinnbezüge. Symbol und Allegorie sind ihres Verweisungscharakters entledigt und ersetzt durch ein Geflecht leitmotivartiger Chiffren, die als weithin bedeutungsfreie Sprachgesten verschiedene Möglichkeiten der menschlichen Daseinsform begleiten und verbinden.

So wird das Esoterische hier zu einem notwendigen Ingrediens des Kunstcharakters; denn die zentrale Frage des Spiels, von Rys bezeichnenderweise in einen Kindermund gelegt, ist waghalsig genug: „Was ist der Mensch?“ Die Chiffre, das sprachliche Versatzstück übernimmt bei ihm virtuos, was jahrhundertelang der philosophische Begriff zu leisten versuchte. Das Hörspiel antwortet mit seiner ihm gemäßen Kunstgestalt: In fünf Etappen wird ein Mensch auf der Suche nach sich und seinem Ort zwischen den Dingen verwandelt.

Doch hinter den Namen, die ihm auferlegt werden, hinter den Gestalten, die er zu verkörpern gezwungen ist, verbirgt sich nur die willkürliche Manipulierbarkeit seiner selbst. Jedesmal fragt er und findet sich nicht. Franta ist nur die letzte, überaus pessimistische Figuration, die schon jenseits einer nicht mehr möglichen Selbstfindung im Religiösen liegt. – Den Sprechern und vor allem dem Regisseur Fritz Schröder-Jahn gelang es in bewunderungswürdiger Weise, dem kryptischen Charakter des Stücks die Intensität des Spiels abzugewinnen, nach der Jan Rys’ formale Meisterschaft verlangt.

J. K.