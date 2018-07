Das Wort zum Sonntag, eingeblendet zwischen Tagesschau und Tour-de-France-Bericht, den Zuschauer von Kulenkampffs Europa-Quiz zur Europameisterschaft in den lateinamerikanischen Tänzen geleitend, bleibt nach wie vor ein Ärgernis – fast scheint es, als seien die geistlichen Herren bisweilen der deutschen Sprache noch weniger mächtig als gewisse Fußball-Reporter. Nichts gegen die redliche Predigt, das noble Archaisieren und die ehrenwert-verstaubten Praktiken klassischer Kunzel-Rhetorik: Wenn es den Gottesmännern nicht gegeben ist, schlicht, unmetaphorisch und präzise zu reden, mag ihre Festtagssuada uns getrost beweisen, daß zwischen Sport und Metaphysik gewisse Unterschiede bestehen.

Schließlich kann man nicht von jedem Priester verlangen, daß er ein Bruder Berthold oder Bossuet ist; die Fastenpredigt vor dem Mikrophon ist eine eigene Sache; Bildschirm-Homiletik will sorgsam studiert sein. Lieber also Weihrauch und Feierlichkeit, lieber das Posaunisten-Pathos nach der Väter Art und das hieratische Blümein als dieses unerträgliche Modernisieren, dieses Sich-Anbiedern und krampfhafte Zeitgemäßsein: Schaut doch, wie up to date wir Theologen sind ...

Der Ingrimm, scheint mir, mit dem manche Pastoren ihre Meditationen durch Sport-Automobilisten- und Teenager-Metaphern schmackhafter machen wollen, hat etwas Fatales. Gott wird zum Markenartikel. Der Mann am Kreuz erhält ein Gütezeichen. Man macht Reklame, preist an und bedient sich des Werbefunkstils. Die Methode ist simpel und leicht zu durchschauen: Einem plausiblen Alltags-Vergleich folgt, als sinistre Pointe, ein aber und nur daß – Gott ist ein Mittelstürmer, aber er trifft nicht ins Tor, sondern ins Herz; Jesus erscheint als Panzerkommandant, der seine Blitze sprüht: nur daß der Turm aus Stahl ein Turm des Glaubens ist.

Und so sagte denn also in der vergangenen Woche ein geistlicher Herr, daß er sich bei seinen Kamera-Auftritten vom roten Kamera-Auge beunruhigt fühle. Die Nachtigall trappste, unabweisbar nahte der Vergleich. Kamera-Auge, Großer-Bruder-Auge, Gottes-Auge: es mußte so kommen, der göttliche Polizist hatte sich herbeizubemühen, und siehe da, er war – wie immer – ein naher Verwandter des Sprechers. Er sieht alles und notiert alles, so wurde erzählt, er hat ein Bild- und Tonband-Archiv; er ist ein wachsamer Mann, der seine Aufnahmen vor versammelter Mannschaft abrollen läßt. Familiarität stellte sich ein, ein Theologe klopfte dem himmlischen watchman derb auf die Schulter und, von Verkehrssünderkartei, von zurechtbasteln und danebenhauen schwadronierend, auch noch anderswo hin. Am Schluß sah man Schweißperlen auf dem strapazierten Polizisten-Gesicht (Gott quält sich damit ab, uns auf die rechte Bahn zu bringen); und Schweißperlen rannen auch an den Körpern der Betrachter hinab: Pietismus und Reklame-Jargon, plumpe Vertraulichkeit, die Gott hier zum Spezi und dort zum Verkehrsrichter macht... und das oft Samstag für Samstag!

Ein Spektakel der Unangemessenheit, ein Schauspiel der Anbiederung, eine peinliche Moritat. Setzt euch zusammen und studiert die Homiletik des Bildschirms; lernt, daß man vom Kreuz heute nicht mehr im Spener-Ton, aber noch weniger im Stil der Madison Avenue predigen kann. Schweigt eine Weile, laßt an eurer Stelle Menschen reden, Böll oder Dirks, die ein wenig von der Sache, von der Wahrheit und von der Sprache, verstehen. Lest aus der Bibel vor.

Momos