Von Josef Müller-Marein

Gleich rechter Hand im ersten Stock des gotischen Bremer Rathauses steht über einer Tür die Inschrift: "Präsident des Senats." Man klopft an und merkt, daß es sinnlos ist. Man müßte, anstatt piano mit dem Knöchel zu pochen, fortissimo mit der Faust zuhauen. Das Türholz ist nämlich sehr dick.

Drinnen, im sehr geräumigen Zimmer, sind solide, brave Möbel, an denen weder die Antiquare noch die modernen Kunstästheten Freude hätten: nicht alt, nicht neu, doch urgemütlich. Vier, fünf Schritte vom klobigen Schreibtisch entfernt, steht ein nichtsagendes Schreibmaschinentischchen. In der Ecke eine schwere Staffelei mit einem Porträt, auf dem die Farben noch frisch sind, mit viel Meisterschaft gemalt in jenem leicht impressionistischen Stile, der heute als "akademisch" gilt. In diesem Raum zwei Menschen.

Erwähnen wir schnell, was der "Präsident des Senats" nicht hat: Keine Standarte an seinem Dienstwagen, keine Orden, keinen Frack, keinen Smoking, keine Villa, kein Vorzimmer im Büro. Und daß er dies alles nicht besitzt, weist darauf hin, daß ihm gewisse Eigenschaften fehlen, die unter anderen Staatsmännern sehr verbreitet sind: Dünkel, Sucht, "höhere Sachen" zu repräsentieren, die seinem Wesen nicht entsprechen. Eine einfache Seele, dieser Senatspräsident? Nein, so einfach darf man’s sich nicht machen.

Der Mann am Schreibtisch bemerkt über die Frau am Schreibmaschinentischchen folgendes:

"Ja, das war so. Als ich Sozialsenator war – damals vor 1933 –, war sie ja schon meine Sekretärin. Und als ich dann 1945 wiederkam, saß sie immer noch da ..."

Wir haben es mit Wilhelm Kaisen zu tun. Mit Wilhelm Kaisen in einem Moment, wo er – 78jährig – Abschied nimmt vom Rathaus und von der Regierung seiner Stadt Bremen. Vieles wird sich ändern. Und da sitzt er, der große, alte, humorvolle Mann, und räumt die Schubladen auf. Und wenn er denn geht – am 17. Juli –, wird man das frische Porträt, das in sein altmodisch eingerichtetes Zimmer so wenig paßt, ergreifen und an die Wand eines richtig feierlichen Saales hängen, wie sich das gehört. Und das humorig Hausväterliche wird aus diesem Haus verschwinden. Denn welcher Nachfolger Kaisens wollte sich vermessen, die "direkte", die souveräne, die humordurchsäuerte Art Kaisens zu imitieren, diese gar nicht einfache Einfachheit, diese Kühnheit, nichts anderes sein zu wollen als er selber?