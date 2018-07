Inhalt Seite 1 — „Menschwerdung“ mit Huiuhohui Seite 2 Auf einer Seite lesen

h. e., Hamburg

Sechs Wochen prangte an allen Litfaßsäulen ein überdimensionales, knallgelbes Plakat: Die Hamburger Theaterfreunde wurden aufgerufen, an, einer „Neugestaltung des Kulturtheaters“ teilzunehmen. Die große Neuheit nennt sich „Theater der großen Dichtung unter Einbeziehung neuester Erkenntnisse in Physik, Biologie, Tiefenpsychologie und Archäologie, in Mythos, Archetypenlehre und Geisteswissenschaft“. Das Dichterwerk, das diesen neuen Theatertyp repräsentieren sollte, wurde „Atlantis“ und „eine dramatisch-dichterische Imagination“ geheißen. „Atlantis“ ist der erste Teil einer Trilogie mit dem bedeutsamen Titel „Die Tragödie der Menschwerdung“. Autor des Stückes, Initiator und Regisseur der Aufführung, die zu großen Opernpreisen (6 bis 20 DM) viermal im Jungen Theater gezeigt wurde, ist einer der wunderlichsten Kulturschaffenden in Hamburg: Johannes Bertram.

Seit über fünfzehn Jahren verfügt er über eine eigene Gemeinde, den „Johannes-Bertram-Kreis“, der sich zur einzigen Aufgabe gesetzt hat, „das kulturelle Lebenswerk“ des Meisters – wie der jetzt 74jährige von seinen Anhängern in scheuer Verehrung genannt wird – zu fördern. Zum inneren Kreis gehören etwa 120 Mitglieder (Bertram: „Das sind Menschen aller Lebensalter und aus den verschiedensten Berufen; viele Ärzte und Juristen, aber auch einfache Leute.“), zum äußeren – der „Hörergemeinde“ – vielleicht zehnmal soviel. Sie alle werden – laut Prospekt – durch Bertrams Vortragstätigkeit „unter Einbeziehung der brennendsten Menschheitsprobleme zum Erleben der metaphysischen Grundlagen bedeutsamer Lebens- und Kulturerscheinungen hingelenkt.“

Wem solches zuteil wird, der sollte nicht knickerig sein: Seit fünf Jahren kassiert der Meister zusätzliche Beiträge zur „Anbahnung einer neuen geistgetragenen Theaterkultur“ (sprich: der Inszenierung der eigenen Werke). Als 20 000 DM beisammen waren, fing er an.

Dabei kam dem „Denker, Deuter und Dichter“ (Festschrift zum 65. Geburtstag), den Außenstehende höchstens durch seine Vorträge über Goethe und Wagner kennen, die Vielseitigkeit seiner Begabungen zugute: er ist nicht nur Aitor von philosophischen Werken („Die Urweisheit der alten Ägypter“), von Dramen („Karl und Widukind“) und deren Verleger (Hamburger Kulturverlag), sondern auch Rezitator und Lehrer der Sprechkunst. Meister Bertrams Ziel ist das Theater der Dichtung, „das – bloße Zeitstücke meidend – an wahrhaft dichterischen Dramenwerken die überzeitlichen, ewigen Hintergründe der Wirklichkeit erlebbar macht“ und für „eine Schauspielkunst, die – im Gegensatz zum temperamentlosen Verstandessprechen – das echte Pathos zu gestalten vermag“.

So mietete er denn für annähernd 10 000 DM das Junge Theater (Intendant Schütter: „Für uns ist das ein Geschäft und nichts weiter!“), nahm für Gagen zwischen 1000 und 1500 DM zehn Schauspieler des Hauses und des Altonaer Theater unter Vertrag und lehrte sie echtes Pathos. Was dabei herauskam, entsprach nach einstimmiger Pressemeinung keineswegs der Vorstellung Bertrams, der in einem Einführungsreferat seine Dichtung bereits eingeordnet hatte irgendwo zwischen Faust II, Wallenstein und „meinen griechischen Kollegen“: den antiken Klassikern.

Die Kritiker gaben sich unverständig. Verärgert sprachen sie von einem aufgeblasenem Bildungspotpourri aus Mythologemen unterschiedlichster Provenienz. Aus den überreichen Alliterationen („Huiuhohui! Huwaho! Beweget der Wogen wallende Wut mit wilder Gewalt! Huiho...“) schlossen sie haarscharf auf eine verkappte Wagnerparodie. Sie witzelten über die rrrollenden Tragödentöne all der persönlich auftretenden Elemente, Archetypen oder Monaden. An das Bühnenbild des 82jährigen Johannes Schröder knüpften sie aus Barmherzigkeit und Pietät die Bemerkung, welch großer Aufwand schmählich da vertan sei.