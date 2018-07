Über die Teilprivatisierung der VEBA sind in der vergangenen Woche die letzten Würfel gefallen. Was schließlich dabei herausgekommen ist,wird selbst in Bonner parlamentarischer Kreisen als der „albernste Kompromiß“ bezeichnet, der jemals zustandegekommen ist. Der Grundsatz, der Bund müsse 51 Prozent am VEBA-Kapital behalten, ist zwar aufgegeben worden, aber warum man unbedingt auf einen Bundesanteil von etwa 38 Prozent bestand, der aktienrechtlich keine größere Bedeutung hat als eine 25prozentige Beteiligung, wird wohl immer unverstanden bleiben. Aber darüber ist auch in der ZEIT schon genügend geschrieben worden, so daß wir uns hier, meine verehrten Leser, weitere Ausführungen schenken können. Lassen Sie uns deshalb gleich in die Praxis gehen, wie sie sich jetzt für die VEBA-Zeichner ergeben wird.

Für die meisten Interessenten an VEBA-Aktien bringt die vom Bundestag beschlossene Regelung eine Enttäuschung. Denn nur die Aktienzeichner der Einkommensgruppe I (Ledige bis zu 8000 Mark Jahreseinkommen, Verheiratete bis zu 16 000 Mark) erhalten je zwei VEBA-Aktien zugeteilt. Auch dann, wenn sie fünf Aktien „bestellt“ hatten. Die Belegschaftsmitglieder der VEBA (einschließlich deren Tochterfirmen) erhalten dagegen die volle Zuteilung von fünf VEBA-Aktien.

Die zugeteilten Aktien müssen wahrscheinlich noch in diesem Monat bezahlt werden. Die Zeichner der Einkommensgruppe I haben demnach 420 Mark plus Spesen aufzubringen. Wer rechtzeitig diesen Betrag beiseitegelegt hat, kommt nicht in Schwierigkeiten. Anders jene Leute, die auf Grund der übergroßen Nachfrage und im Hinblick auf die bisher von den Banken verbreiteten Prognosen nur mit der Zuteilung einer Aktie gerechnet hatten. Sie könnten veranlaßt sein, sich möglichst rasch wieder von der einen „unerwünschten“ Aktie zu trennen.

Theoretisch ist das heute schon möglich. Da keine Sperrfrist über den Verkauf von VEBA-Aktien verfügt ist und die Zeichner heute schon sicher sein können, zwei Aktien zu erhalten, wären sie rechtlich in der Lage, ihre Stücke „per Erscheinen“ an jedermann weiterzuveräußern. Im gewissen Umfange ist von dieser Möglichkeit in der Vergangenheit bereits Gebrauch gemacht worden. Schon gleich nach Zeichnungsbeginn wurden VEBA-Aktien im sogenannten „außerbörslichen Telephonverkehr“ zu Kursen von 260 und 270 Prozent „genannt“. Inzwischen werden nur noch 220 bis 230 Mark für eine VEBA-Aktie bezahlt. Die Börsenvorstände haben den vorzeitigen Handel mit VEBA Aktien in den Börsensälen untersagt.

Man sollte sich hüten, meine verehrten Leser, von den jetzt genannten Kursen Rückschlüsse auf den späteren „echten“ Preis der VEBA-Aktie zu ziehen. Er ist in Wirklichkeit, noch völlig offen. Bei den Banken weiß man nur zu gut, daß ein beträchtlicher Teil der VEBA-Zeichner bereit ist, die Papiere rasch wieder zu veräußern. Natürlich mit einem möglichst hohen Kursgewinn. Aber vorerst fehlt es an Interessenten, die bereit sind, VEBA-Aktien zu höheren Kursen als 210 Prozent zu erwerben. Es hat sich auch bei den in Frage kommenden Käufern herumgesprochen, daß nicht wenige Leute, die jetzt zwei VEBA-Aktien erhalten, große Mühe haben werden, den Preis dafür aufzubringen. Schätzungsweise 10 bis 15 Prozent der Zeichner werden ihre Papiere rasch wieder abstoßen wollen, behaupten die Fachleute. Das mag stimmen oder nicht, jedenfalls rechnet män damit. Wäre es da nicht töricht, wenn die Interessenten (wenn es zur Zeit überhaupt außerhalb des Kreises der bisherigen Zeichnungsberechtigten solche gibt sofort nach Zuteilung der VEBA-Aktien die Kurse nach oben treiben würden? Fallen ihnen die VEBA-Aktien bei einiger Zeit der Zurückhaltung nicht billig wie reife Pflaumen in den Schoß?

Ich meine deshalb, meine verehrten Leser, daß es nicht ratsam ist, bei den Veba-Aktien auf rasche und große Kurssteigerungen zu hoffen. Um so weniger, wenn die allgemeine Börsentendenz sich nicht von ihrer gegenwärtigen Schwächeperiode zu befreien vermag. Andererseits ist aber auch sicher, daß niemand der VEBA-Zeichner an seinen Papieren Geld verlieren wird, denn die Konsortialbanken haben sich für eine gewisse Zeit verpflichtet, den VEBA-Kurs zu stützen. Deshalb: Die VEBA-Aktie ist ein gutes und sicheres Papier, aber zu Spekulationszwecken vorerst wenig geeignet.

Ihr Securius